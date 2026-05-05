Arcade Fire comparten la versión ambient de 'Pink Elephant'

Arcade Fire publicaban el pasado año Pink Elephant. Un disco producido en el estudio Good News que la por entonces pareja formada por Win Butler y Régine Chassagne tienen en Nueva Orleans y que contó con la producción del legendario Daniel Lanois.

Como decíamos de él, este es un disco que «mantiene al grupo atrapado en un extraño punto de indefinición del que parecen no saber por dónde salir. Atrás queda el brío megalomaníaco pero brillante de Reflektor (2013), al que tampoco se acercaron ni en el irregular WE (2022), ni en el disperso Everything Now (2017). Fue una última cima tampoco igualada en esta nueva entrega de «punk místico cinematográfico» con sus luces y sus sombras».

Retomando ese punto cinematográfico llega la versión ambient del álbum, Open Your Heart or Die Trying, que toma nombre del tema de apertura del disco para reimaginarlo. Como cuentan: «un lanzamiento ambiental que se imagina su álbum más reciente, “Pink Elephant”, como un nuevo paisaje sonoro, una banda sonora para una película que todavía no se ha hecho».

Publicado originalmente para el Record Store Day, estas ocho canciones llegan ahora a las plataformas de streaming.

Este es el contenido de ‘Open Your Heart or Die Trying’ de Arcade Fire

1. Open your heart or die trying – director’s cut

2. Pink elephant’s dream

3. Season of change

4. Trust fall

5. The machine is broken

6. Mountains are moving

7. Breaking into heaven

8. Quit your job meditation