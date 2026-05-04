Fiestas de San Isidro 2026: Carlangas, La Paloma, VVV [Trippin' you], Fangoria, La Bien Querida y más

Madrid se prepara para vivir las Fiestas de San Isidro con una programación amplia que combina varios géneros entre lo más independiente y cultura popular, en escenarios emblemáticos como la Pradera de San Isidro y los Jardines de las Vistillas, además de numerosas actividades distribuidas por toda la ciudad.

Durante más de una semana, Madrid se llena de ambiente castizo con propuestas que van desde actos tradicionales hasta grandes citas musicales con artistas nacionales.

Destacan propuestas como VVV [Trippin’ You], Amor Líquido, Vicente Calderón, La Milagrosa o Amore, junto a proyectos ya consolidados dentro como Triángulo de Amor Bizarro, Carlangas o Camellos. A ello se suman nombres como Fangoria, Las Migas, Los Chunguitos o Rubén Pozo y una presencia destacada del pop independiente y la electrónica de autor con La Bien Querida, Baiuca y REBE, además del carácter generacional de Hens y Xavibo.

También hay espacio para artistas emergentes como Las Dianas o Gilda Club y los nostálgicos podrán disfrutar con artistas como Miguel Ríos, Alejo Stivel, The Refrescos, Sole Giménez, Celtas Cortos, OBK, Amistades Peligrosas, Marilia de Ella Baila Sola, Nena Dacone o DePol.

Programación conciertos Fiestas de San Isidro 2026 en Madrid

Parque de San Isidro – escenario principal

Viernes 8 de mayo

20:30 horas: Socio Ejecutor
22:00 horas: Serko
23:59 horas: DJ Del Puerto

Sábado 9 de mayo

Parque de San Isidro – escenario principal

20:30 horas: Interferencias
22:00 horas: David Otero
23:59 horas: DJ Sofía Cristo

Domingo 10 de mayo

Parque de San Isidro – escenario principal

20:00 horas: Manuel Malou
21:30 horas: Demarco Flamenco

Lunes 11 de mayo

Parque de San Isidro – escenario principal

20:00 horas: Castor Head
21:30 horas: Iros todos a… Tributo a Extremoduro

Martes 12 de mayo

Parque de San Isidro – escenario principal

20:00 horas: La Milagrosa
21:30 horas: VVV Tripping you

Miércoles 13 de mayo

Parque de San Isidro – escenario principal

20:00 horas: Amor Líquido
21:30 horas: Carlangas

Jueves 14 de mayo

Escenario Plaza Mayor

19:00 horas: Aniversario de Los40 con artistas como Miguel Ríos, Alejo Stivel, The Refrescos, Sole Giménez, Celtas Cortos, OBK, Amistades Peligrosas, Marilia de Ella Baila Sola, Nena Dacone o DePol.

Escenario Jardines de las Vistillas

19:00 horas: El Nuevo Madriz, con Ruptura DJ + Pablito Tedeka
20:30 horas: REBE
22:00 horas: HENS

Escenario Matadero Madrid

20:30 horas: Verbena San Isidro con Orquesta Nuevo Versalles

Parque de San Isidro – Escenario Principal

20:30 horas: Vicente Calderon
22:00 horas: Rubén Pozo y los Chicos de la Curva
23:59: Fernanda Arrau DJ Set

Fin de semana San Isidro

Viernes 15 de mayo

Escenario Plaza Mayor

21:30 horas: Banda Sinfónica Municipal de Madrid – Homenaje a Sara Montiel con Nuria Fergó

Escenario Jardines de las Vistillas

12:30 horas: La hora del Vermú: Gilda Club: Yahaira Y Digues DJ SET
18:00 horas: 46 premios rock Villa de Madrid
21:45 horas: Camellos

Escenario Matadero

20:30 horas: Verbena San Isidro con Orquesta Gran Rocksest

Parque de San Isidro – Escenario Principal

20:30 horas: Pablo Pueblo DJ SET
21:30 horas: Las Kétchup
22:30 horas: Los Chunguitos y Familia
23:59 horas: Tiraya y Patataonstereo DJ Set

Sábado 16 de mayo

Escenario Plaza Mayor

20:00 horas: La Bien Querida
21:45 horas: Baiuca

Escenario Jardines de las Vistillas

13:15 horas: Mari Pepa de Chamberí
14:30 horas: La hora del vermú – Espada y Jotapop Dj Set
20:30 horas: Las Dianas
22:00 horas: Triángulo de Amor Bizarro

Escenario Matadero Madrid

20:30 horas: Verbena San Isidro con Orquesta Invictus

Parque de San Isidro – Escenario Principal

20:30 horas: Amore
22:00 horas: Fangoria
23:59 horas: Cascales DJ Set

Domingo 17 de mayo

Escenario Plaza Mayor

20:00 horas: Las Migas
21:30 horas: Juerga Flamenca con Montoya & Carmona

Escenario Jardines de las Vistillas

14:00 horas: Olga María Ramos
20:30 horas: Flashback con Ochoymedio DJ Set

Escenario Matadero

20:30 horas: Verbena San Isidro con Orquesta Panther Show

Parque de San Isidro – escenario principal

20:00 horas: La Paloma
21:30 horas: Xavibo

4 de mayo de 2026
