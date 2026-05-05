Descubre a Molly Dyck, que actuarán este viernes en Madrid

Molly Dyck es un grupo de rock-indie del sur de Madrid cuyas influencias musicales van del Brit Pop hasta el rock latinoamericano, pasando por Burning o Tequila. Sus integrante son José Araque (guitarra y voz), Juan José García (guitarra y voz), Jorge Alcorlo (bajo eléctrico) y José Ángel Cortés (batería).

Molly Dyck publicaron un EP en 2018 al que siguió un periodo de silencio, ensayos y aprendizaje que les ha llevado a volver con un sonido más fresco y actual. Por supuesto también se han ido fogueando en vivo, actuando en lugares como Barracudas, Barco, Godfather rock club, las Fiestas de Getafe y en la Casa de la Música de Fuenlabrada.

Tras regresar en 2025 con el sencillo «Violento», el pasado mes de abril lanzaron una nueva canción titulada «Caramelo». Un tema con una atractiva melodía envuelta en un muro de sonido que habla del desamor, el amor, el reproche y el olvido.

Molly Dyck estarán este viernes 8 de mayo en la sala Dime Que Me Quieres de Madrid presentando esta y otras canciones de su repertorio. Las entradas podrán adquirirse en taquilla o en este enlace de compra anticipada.

(Foto: Hilario Sánchez)