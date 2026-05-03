Como cada domingo, llega en Muzikalia el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Evripidis and His Tragedies – Un Ideal

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Paul Rodie – Está Bien

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Amor Líquido – Ahora lo Entiendo

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Michael Stipe – The Rest of Ever

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Tórtel – Tongwen

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Editors – Call It In

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Nauci Gold – Neones

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Metallica – The Memory Remains

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David Byrne & Natalia Lafourcade – ¿Cuál Es La Razón?

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Vince Staples – Blackberry Marmalade

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Death Cab for Cutie – Punching the Flowers

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Kneecap & Kae Tempest – Irish Goodbye

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Ca7riel & Paco Amoroso – Blow My Mind (Versión)

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C’mon Tigre – Driver Idle

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OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Claudia Zuazo y Anouck The Band – De mí

Claudia Zuazo, teclista de Niña Polaca y cantante en Vez Era y Muro María, publicó hace unos meses su primer single, «La línea». Una canción que te presentamos en esta misma sección y que avanzaba un primer álbum en solitario que saldrá en breve. Esta semana ha salido el tercer adelanto, «De mí». Un tema que dará nombre al disco y en el que colabora Anouck The Band.

Los Jaguares de la Bahía – Scott / Blood river

Los Jaguares de la Bahía siguen presentando sus nuevas canciones de dos en dos. Esta semana les llegó el turno a «Scott» y «Blood river», dos nuevos temas que formarán parte de su tercer LP, III. Un disco que tendrá dos partes, una eléctrica y otra acústica. Dos facetas que quedan de manifiesto en estos nuevos avances, del que hoy escogemos para nuestras canciones de la semana «Scott», titulada así en recuerdo de Scott Walker.

Hulm – Signature Croquette

El grupo barcelonés Hulm, formado por Joan Torné, Ernest Pipó y Eduardo Pons, han publicado esta semana una nueva canción. «Signature Croquette», un tema que evoca recuerdos de infancia, es un nuevo anticipo del cuarto trabajo de estudio de la banda catalana. Un disco que llevará por título La Maniobra de Heimlich y que verá la luz pronto en vinilo y formato digital.

F.A.N.T.A. – Necesito tiempo

F.A.N.T.A., trío de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) referente en materia punk pop en estos últimos años, presentará el 22 de mayo su nuevo álbum, Me aburro (Vol. II). Su octavo disco de estudio, segunda parte del proyecto iniciado en 2024 con el EP Me aburro (Vol.1), se presenta precedido de un sencillo titulado «Necesito tiempo». Una canción sobre el individualismo, la dificultad para expresar nuestros sentimientos y el tiempo que desaprovechamos.

Godino – Si el tiempo se para

Godino, el grupo de los hermanos Enrique y Jaime Godino, ahora junto a Ramiro Cortillas y Carlos Ruiz, han regresado en 2026 después de 10 años sin nuevas canciones. A principios de año presentaron un sencillo titulado «Irrompible», al que esta semana ha seguido «Si el tiempo se para». Canciones ambas grabadas, producidas y mezcladas por Pablo García Crespo.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.