Placebo comparten la versión RE:CREATED de 'Lady Of The Flowers'

Placebo han compartido una nueva versión de «Lady Of The Flowers», que forma parte de su próximo proyecto RE:CREATED, una relectura de su álbum debut de 1996 tres décadas después.

Como te venimos contando, el álbum verá la luz el próximo 19 de junio e incluye adelantos como la previamente revisada y más contundente «Bruise Pristine» (escúchala aquí).

En esta nueva versión de «Lady Of The Flowers», la banda ha trabajado a partir de las cintas originales, incorporando instrumentación renovada y una producción más densa y pesada. El resultado es un sonido más expansivo, con capas adicionales y una mezcla que sitúa la voz de Brian Molko en primer plano, dotando al tema de una mayor presencia y profundidad respecto a la original.

Escucha ‘Lady Of The Flowers’ RE:CREATED VERSION de Placebo

Conciertos de Placebo en España

1 de octubre (Movistar Arena) Madrid
3 de octubre (St. Jordi Club) Barcelona

Preventas:
Live Nation-S.SMusic: a partir del 25 de marzo a las 10h
Live Nation: a partir del 26 de marzo a las 10h

Entradas a la venta en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. 

Precios:  desde 55€ (+ gastos de distribución)

