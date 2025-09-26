Lo último:
Sílvia & Salvador
Noticia

Continúa la gira de Sílvia Pérez Cruz presentando su disco con Salvador Sobral

Fidel Oltra

Sílvia Pérez Cruz ha editado en este 2025 un excelente disco con Salvador Sobral que sigue presentando en recintos de singulares condiciones para adaptarse al contexto generado por la artista catalana. El disco, titulado Sílvia & Salvador y publicado por Warner Music, fue comentado en su momento en Muzikalia.

Su nuevo espectáculo, Canciones, sigue recorriendo la Península Ibérica en una serie de fechas con banda que te mostramos a continuación, y que supondrán una nueva oportunidad para reencontrarse con su extraordinario repertorio, capaz de remover emociones desde la desnudez instrumental.

Estas son las fechas y lugares de la gira de Sílvia Pérez Cruz presentando su disco Sílvia & Salvador junto a Salvador Sobral.

SEVILLA: Cartuja Center, 2/10/2025 Entradas aquí
ALMERÍA: Auditorio Municipal Maestro Padilla , 3/10/2025 Entradas aquí
MÁLAGA: Teatro Cervantes, 5/10/2025 Entradas aquí
MONTEVIDEO: Sala Zitarrosa, 26/10/2025 Entradas aquí

 

 

