CONVERGE anuncian su segundo disco para 2026

CONVERGE anuncian Hum of Hurt, su nuevo álbum de estudio, que se publicará el 5 de junio de 2026 a través de Deathwish / Epitaph.



Hum of Hurt llega pocos meses después de Love Is Not Enough y supone el segundo álbum del grupo en 2026. Aunque ambos discos nacieron del mismo proceso creativo, la banda decidió tratarlos como proyectos independientes. Si Love Is Not Enough se inclinaba hacia un enfoque más cercano al metal, Hum of Hurt explora un territorio más crudo y visceral, con un espíritu cercano al hardcore emocional y una aproximación más dinámica y directa.

Inspirado en el misterioso fenómeno conocido como “The Hum”, el álbum transforma esa idea en una metáfora del dolor humano colectivo. A partir de ese concepto, el vocalista Jacob Bannon imagina ese sonido como la suma de todo el sufrimiento del mundo convertido en una señal audible.

Como adelanto, la banda comparte hoy el videoclip del tema que da título al disco, ‘Hum of Hurt’.

