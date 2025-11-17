Cosey Fanni Tutti – 2t2 (Conspiracy International)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Cosey Fanni Tutti regresa a la actividad en solitario con 2t2 o, por lo menos, si atendemos a lo que una producción plenamente original se refiere. Sin contar ese Delia Derbyshire: The Myths and the Legendary Tapes (Conspiracy International, 2022), la banda sonora que la inglesa realizó para el documental de Caroline Catz, Christine Carol Newby se ha mantenido relativamente tranquila en lo que a firma personal se refiere.

La trayectoria de la ex Throbbing Gristle es corta en su faceta individual y alejada de su trabajo en pareja con Chris Carter o en conjunto con las múltiples vidas de Carter Tutti y, por supuesto, de la de los destructores de la civilización. Sin embargo, eso no impide que su sonido e ideas se plasmen en cada una de sus colaboraciones y producciones. Y eso es lo que parece recopilar este 2t2, un álbum plagado de referencias a su histórico y a su mundo.

Si en su pasión por Delia Derbyshire Cosey Fanni Tutti recomponía e inspiraba en los patrones y apuntes de la gran pionera de la electroacústica, en este lanzamiento, el primero desde TUTTI (Mute, 2019), parece haber recogido todo su mundo seminal para construir una retrospectiva sonora formada por temas nuevos. Obviamente, en ese trazo, subyace la idea de continuidad y de identidad, aunque se someta por partes al paso del tiempo.

Existen claves evidentes en esa profusión de marca. Las cornetas toman su papel de referencia, como en la apertura “Curae” y en varios de los cortes, así como la producción más oscura del ambient de “Stound”, “Sonance”, “Stolen Time” o, quizá en su representación más arquetípica, en “Limbic”.

Los procesos del industrial primitivo más abocado a la creación de espacios sonoros aparecen repetidamente como sustratos ineludibles (ahí está “Never the Same” y, sobre todo, “To Be”), así como las cadencias y las voces de la protagonista. Quizá sea ahí donde más afección encontremos y, probablemente, sea uno de los motivos por lo que su presencia física vaya desapareciendo paulatinamente hasta quedar su espíritu.

Todo ello hace que 2t2 pueda ser concebido desde distintos ángulos. Quien observe una evolución lógica marcada por una fisiología atrapada en un esqueleto de identidad estará en lo cierto, al igual que quien abogue por celebrar la claridad con la que Cosey Fanni Tutti sigue desarrollando sus propuestas. Puede también que no exista tal evolución, y que se perciba como una quimera y una abstracción del pasado, abocando así al oyente a unirse a la celebración de la fidelidad de la artista a sí misma.

