canciones de la semana

Las canciones de la semana

Como cada domingo, llega en Muzikalia el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido  pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que  Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Puño Dragon – Todos los Charcos

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Depedro – Los Tercos

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Badlands – San José

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La Milagrosa – No Estás en Tu Prime

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Lima Negra – Reina del Chisme

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Greta Van Fleet – Play Your Games

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Peter Hook & The Light – 60 Miles an Hour

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Helado Tropical – Sensación

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Belle and Sebastian – It Only Takes One Lion

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YHWH Nailgun – (TAFS Unplugged)

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Nouvelle Vague – Enjoy the Silence

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The Afghan Whigs – Jungle Roux

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Elsten Torres & Lucia Fernanda – Estamos en Madrid

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Death Cab for Cutie – Stone Over Water

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The Avalanches & Jamie xx – Every Single Weekend

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Weezer – We Might As Well Be Strangers

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Prince – Stone

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Airbag – Gira de Despedida

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OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

PARFAVAR – Kontuz

PARFAVAR es un grupo formado por Jon Arias y Javier Castellanos, ex-miembros de Layabouts. Esta semana han publicado una canción titulada «Kontuz». Se trata del primer sencillo de su EP Incierto Peligro, previsto para el mes de octubre. «Kontuz» es una queja sobre cómo las grandes ciudades (es Madrid, pero podría ser muchas otras) se van volviendo inhabitables. Todo ello con un sonido new wave / post punk sintético y oscuro.

Noise Box – Autovenganza feat. Sean Frutos (Second)

El grupo murciano Noise Box se encuentra celebrando su 25 aniversario. Esta semana han publicado una nueva versión de «Autovenganza», una de las canciones más emotivas de su repertorio incluida originalmente en el EP Almas de Destrucción Masiva (2011). En la nueva versión colabora Sean Frutos de Second. Hay que mencionar también los teclados y arreglos de cuerdas de Carlota y Rocío Ruiz.

Davy Lyons – Headlights

Davy Lyons es un músico irlandés afincado en Barcelona. Esta semana ha publicado «Headlights», una canción que escribió tras leer The Music of Chance, de Paul Auster. Producida por Alejandro Hernández, «Headlights» parte de un sencillo fingerpicking al que se van añadiendo instrumentos hasta convertirse en una interesante pieza de dark folk que habla sobre el azar, el destino y los caminos que elegimos.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.

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