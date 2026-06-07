Como cada domingo, llega en Muzikalia el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.
Puño Dragon – Todos los Charcos
Depedro – Los Tercos
Badlands – San José
La Milagrosa – No Estás en Tu Prime
Lima Negra – Reina del Chisme
Greta Van Fleet – Play Your Games
Peter Hook & The Light – 60 Miles an Hour
Helado Tropical – Sensación
Belle and Sebastian – It Only Takes One Lion
YHWH Nailgun – (TAFS Unplugged)
Nouvelle Vague – Enjoy the Silence
The Afghan Whigs – Jungle Roux
Elsten Torres & Lucia Fernanda – Estamos en Madrid
Death Cab for Cutie – Stone Over Water
The Avalanches & Jamie xx – Every Single Weekend
Weezer – We Might As Well Be Strangers
Prince – Stone
Airbag – Gira de Despedida
OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA
PARFAVAR – Kontuz
PARFAVAR es un grupo formado por Jon Arias y Javier Castellanos, ex-miembros de Layabouts. Esta semana han publicado una canción titulada «Kontuz». Se trata del primer sencillo de su EP Incierto Peligro, previsto para el mes de octubre. «Kontuz» es una queja sobre cómo las grandes ciudades (es Madrid, pero podría ser muchas otras) se van volviendo inhabitables. Todo ello con un sonido new wave / post punk sintético y oscuro.
Noise Box – Autovenganza feat. Sean Frutos (Second)
El grupo murciano Noise Box se encuentra celebrando su 25 aniversario. Esta semana han publicado una nueva versión de «Autovenganza», una de las canciones más emotivas de su repertorio incluida originalmente en el EP Almas de Destrucción Masiva (2011). En la nueva versión colabora Sean Frutos de Second. Hay que mencionar también los teclados y arreglos de cuerdas de Carlota y Rocío Ruiz.
Davy Lyons – Headlights
Davy Lyons es un músico irlandés afincado en Barcelona. Esta semana ha publicado «Headlights», una canción que escribió tras leer The Music of Chance, de Paul Auster. Producida por Alejandro Hernández, «Headlights» parte de un sencillo fingerpicking al que se van añadiendo instrumentos hasta convertirse en una interesante pieza de dark folk que habla sobre el azar, el destino y los caminos que elegimos.
¡LO QUE HAY QUE OÍR!
Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.