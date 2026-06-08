Placebo comparten 'Nancy Boy RE:CREATED', nueva lectura de su clásico

Como te venimos contando, Placebo celebrará su 30 aniversario con el lanzamiento de Placebo RE:CREATED, una reinterpretación de su álbum debut de 1996 que verá la luz el 19 de junio de 2026.

Tras compartir las recreaciones de «Bruire Pristine» y «Lady of the flowers«, llega «Nancy Boy» o lo que es lo mismo, el que gran éxito de del disco, alcanzando el número 4 en las listas británicas. Llegó en pleno auge del Britpop y ofreció a los amantes de la música una alternativa radicalmente queer.

Una canción sobre bisexualidad, adicción y género que, de alguna manera, llegó al mainstream. La versión RE:CREATED regresa a las cintas originales y la lleva a un nuevo nivel, con la icónica voz de Brian Molko más presente y guitarras más expansivas como acompañamiento, creando un nuevo giro.

Escucha ‘Nancy Boy RE:CREATED’ de Placebo

Sobre Placebo Re:Created comentan: “Pensamos en este disco como un director’s cut. No lo hemos recreado desde cero. Volvimos a las cintas máster originales y trasladamos al álbum 30 años de tocar estas canciones en directo. Este proyecto consistía en terminar por fin el disco, traerlo al siglo XXI en términos sonoros, manteniendo al mismo tiempo la integridad y el espíritu del original. No se trata de mejorarlo —no hay nada que corregir—, sino de completarlo.

Cuando hicimos el primer álbum, aún no teníamos la experiencia ni el conocimiento de estudio necesarios para traducir completamente lo que teníamos en la cabeza. Con los años, las canciones cobraron vida propia sobre el escenario; crecieron, se desarrollaron, de algún modo se completaron a sí mismas.

Es una celebración de nuestros inicios y un punto de encuentro entre quienes éramos entonces y quienes somos ahora. Una forma de honrar aquella inocencia, permitiendo que las canciones existan con la escala, la confianza y la energía de la banda en la que nos hemos convertido”.

Conciertos de Placebo en España

1 de octubre (Movistar Arena) Madrid

3 de octubre (St. Jordi Club) Barcelona

Entradas a la venta en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Precios: desde 55€ (+ gastos de distribución)