Primavera Sound devolverá el importe de las entradas por su jornada suspendida de ayer

Primavera Sound Barcelona 2026 ha echado a andar de manera algo accidentada, la jornada de ayer tuvo que ser interrumpida por una fuerte tormenta que obligó al festival a cancelar algunas de sus actuaciones más importantes.

La 24ª edición del festival vuelve a celebrar la diversidad y amplitud generacional que lo caracteriza, reuniendo en un mismo escenario a referentes y nuevas promesas: Doja Cat, Massive Attack y Bad Gyal; The Cure, Addison Rae y Skrillex; The xx, Gorillaz y My Bloody Valentine encabezarán las tres jornadas principales. El encuentro entre pasado, presente y futuro vuelve a ser la esencia del Primavera, capaz de conectar mundos musicales distantes bajo un mismo espíritu.

Además de las jornadas principales del 4, 5 y 6 de junio, el festival se ampliará con una jornada inaugural gratuita el miércoles 3, en el Parc del Fòrum, con Wet Leg, Guitarricadelafuente, Yard Act y Ouineta. El domingo 7, la clausura llegará con la fiesta electrónica Primavera Bits y los sets de Carl Cox, Joseph Capriati, BLOND:ISH y Greta.

Como decimos, la jornada del jueves se suspendió, pero la organización ha emitido un comunicado en el que confirma que se devolverá el importe de las entradas a las personas afectadas.

Comunicado oficial del Primavera Sound:

Ayer a última hora de la tarde, alrededor de las 21:00 y en alerta amarilla de Meteocat y AEMET, las condiciones meteorológicas obligaron a detener parte de la programación de la jornada del jueves de Primavera Sound Barcelona por motivos de seguridad. En primer lugar, la lluvia y las fuertes rachas de viento, que llegaron hasta los 80 km por hora, forzaron a cancelar la actuación de Alex G en el escenario Revolut (20:50) y a desalojar el espacio de forma temporal. El protocolo de seguridad establecido dicta que con rachas de viento tan fuertes no es seguro realizar conciertos.

Acto seguido, la persistente lluvia y el viento hicieron imposible que el equipo de Mac DeMarco pudiera realizar su montaje a tiempo en el escenario Occident (21:55), llevando también a la cancelación de su actuación por no poderse cumplir las condiciones de seguridad necesarias para ello.

Los escenarios CUPRA, Schwarzkopf y Port siguieron con su programación prevista, pudiéndose celebrar los conciertos de Oklou y Father John Misty (CUPRA), Agriculture (Port) y Skullcrusher (Schwarzkopf) y posteriormente el resto de la programación hasta el final. Los escenarios Plenitude, The Levi’s Warehouse y CUPRA Pulse también recobraron paulatinamente la normalidad.

Conciertos suspendidos

Paralelamente, la organización del festival se puso a trabajar incansablemente junto a los equipos de Massive Attack, Doja Cat y Bad Gyal para que las actuaciones de los escenarios Estrella Damm y Revolut pudieran retomarse a lo largo de la noche. Alrededor de las 23:30, y contando con un pronóstico meteorológico más favorable, el festival comunicó que la actuación de Massive Attack daría inicio a las 00:30 (estando prevista inicialmente para las 21:55), siendo esta la intención tanto de la banda como del festival.

Desgraciadamente, la lluvia y especialmente el viento persistieron en la zona de dichos escenarios, imposibilitando finalmente por razones de seguridad la actuación de Massive Attack en el escenario Estrella Damm, de Doja Cat en el escenario Revolut (prevista inicialmente para las 23:30) y de Bad Gyal en el escenario Estrella Damm (prevista inicialmente para la 1:30). Al ser los dos escenarios más expuestos a la lluvia y al viento por su ubicación y su tamaño, los motivos derivados de las condiciones meteorológicas no garantizaban la seguridad para retomar la actividad en ambos pese a los esfuerzos realizados.

Entendemos y compartimos la frustración y la tristeza del público ante esta situación, que no es la que deseábamos para la primera jornada de Primavera Sound Barcelona 2026. La organización del festival siguió en todo momento los protocolos de seguridad establecidos y priorizó ante todo la seguridad de público, artistas y trabajadores. Agradecemos al público asistente su comprensión y confirmamos que, a pesar de la dificultad de la situación, no hubo ningún incidente grave.

El lunes se detallará la operativa de devolución de entradas de día del jueves, cuyo importe se devolverá.

El festival abrirá esta tarde sus puertas a las 15:45 con total normalidad para dar comienzo a la segunda jornada del festival, que contará con las actuaciones de The Cure, Addison Rae, PinkPantheress, Ethel Cain, Skrillex, Amaarae, Ralphie Choo o Slowdive entre muchísimos otros.