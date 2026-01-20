De/Vision Redux y Isaac Howlett confirman visita conjunta

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

La escena electrónica y synthpop de vanguardia se prepara para una cita imprescindible el próximo mes de febrero: De/Vision Redux y Isaac Howlett unirán fuerzas en una gira conjunta organizada por Sturm Promotions, visitando Madrid y Barcelona con un repertorio que mezcla sonidos clásicos y experimentales.

El tour combina la revitalización del legado synthpop a cargo de De/Vision Redux, versión actualizada del proyecto pionero de De/Vision, con la sensibilidad íntima y del británico Isaac Howlett, conocido también por ser la cabeza visible de Empathy Test, que el año pasado hicieron gira europea pero no pasaron por aquí.

De/Vision Redux, continúa el legado de De/Vision aportando una reinterpretación moderna del synthpop con producción pulida y sensibilidad melódica. Su sonido sintetiza décadas de evolución electrónica sin perder esa esencia emocional que caracteriza al género.

Por su parte, Isaac Howlett ha desarrollado una carrera solista marcada por la exploración sonora y una narrativa introspectiva, construyendo temas que combinan beats profundos con paisajes sonoros ricos en matices. Su presencia en esta gira suma una dimensión más orgánica e íntima al conjunto.

Las fechas de la visita son estas

20 de febrero de 2026 – Madrid Sala Nazca – 21:15 h – Entradas

21 de febrero de 2026 – Barcelona – Wolf – 21:15 h – Entradas