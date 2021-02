Deacon Blue tienen nuevo disco, Riding On The Tide Of Love

Deacon Blue están de vuelta con un nuevo álbum que lleva por título Riding On The Tide Of Love.

La banda escocesa está de vuelta con ocho canciones nuevas (la que le da título ejerció en noviembre de 2020 de single de adelanto) y es un trabajo del cual el cantante de la banda, Ricky Ross, ha comentado: “Cuando publicamos ´City Of Love´ el pasado marzo celebramos que fuese número 1 en Escocia y 4 en el Reino Unido, esperábamos tener un verano lleno de festivales, seguido de una gran gira a finales de año. Como todos sabemos, eso no ocurrió. Y una vez que ese polvo se asentó vimos que no íbamos a salir a la carretera en bastante tiempo. Así que ´Riding On The Tide Of Love´ es la continuación de nuestro anterior disco, ´City Of Love´, un compañero suyo que hemos ido grabando pieza a pieza, yendo al estudio de uno en uno para registrar nuestras partes individuales. A su manera, nos ha unido. Y esperamos que también nos una a vosotros. Tres de sus canciones, ´Look Up´, ´Send A Note Out´ y ´She Loved The Snow´, fueron grabadas durante las sesiones de ´City Of Love´, mientras que las otras cinco las empezamos entonces pero las acabamos durante el confinamiento”.

Escucha “Riding On The Tide Of Love” de Deacon Blue