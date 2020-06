‘Descubre Olimpo’, el nuevo single de Lois

Tras la excelente recepción de ‘Polilla‘, que en pocas semanas se ha convertido en la segunda canción más escuchada de su repertorio y que confirma la línea ascendente que inició con ‘Persiguiéndote’, Lois presenta la otra cara de esta moneda, ‘Olimpo’.

Concebido como réquiem para un familiar que nunca llegó a conocer, ‘Olimpo’ es el segundo single de Lois bajo la producción de Anxo Ferreira de Novedades Carminha, junto al que ya trabajó en su anterior single. Con un sonido más minimalista y evocador, en su nueva canción Lois juega con loops y unidades mínimas de ritmo y armonía sin perder la potencia sentimental.

El nuevo single del cantante, compositor y músico de origen gallego Lois Brea está disponible a partir de mañana viernes en plataformas digitales. La canción viene acompañada de un onírico video, ilustrado y dirigido por el propio Lois, que recuerda los parajes desérticos y futuristas de películas como Dune o la saga de Star Wars.

La música de Lois es un canto al sonido C86, a la música cheesy de los 80 y al jazz, pasado por el filtro indie vaporoso de Mac DeMarco o Homeshake. Con su debut, ‘Bedroom Recordings’, consiguió rápidamente la atención mediática internacional de NME, The Line of Best Fit, DIY o la BBC, y sus canciones consiguieron traspasar la frontera de las paredes de su habitación, teloneando a Alex Calder en Reino Unido o viendo sus canciones editadas en casete por el sello estadounidense Citrus City y en vinilo por Acuarela.

En el EP ‘Crumb Cats’, publicado a finales del año pasado y producido por James Hoare de The Proper Ornaments y Verónica Falls, dejaba atrás el lo-fi en busca de un sonido más pulido, ya cristalizado en “Periguiéndote”, uno de sus temas más celebrados hasta la fecha. Con “Polilla” y ahora “Olimpo”, ambos producidos por Anxo de Novedades Carminha, Lois afianza y expande este nuevo sonido y mantiene también el uso del castellano como idioma principal.