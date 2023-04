Dimitri from Paris (CDLC – Housy) Barcelona 21/04/23

Cuando escuchamos música que nos apasiona, nuestro cerebro se activa de varias maneras y en nuestro cuerpo se producen una serie de reacciones y cambios fisiológicos como la liberación de dopamina, la activación de determinadas zonas del cerebro relacionadas con el placer y el bienestar y una respuesta emocional destacable. Así de fuerte pisó Dimitri from Paris el CDLC, dejando extasiados a los sudados y eufóricos espectadores de las primeras filas, que estoy segura de que volvieron a sus casas con una sonrisa melancólica y un ligero dolor de pies.

Dimitri from Paris, leyenda de la música conocida por ser gran conocedor de una gran variedad de estilos de entre los cuales destacan el house, el disco, el funk y el soul. Dimitros Yerasimos, nacido en Estambul en 1963 y criado en París (de aquí su nombre artístico) comenzó su carrera musical en la década de los 80 pinchando en varios clubes de París. En esa época ya empezó a hacerse conocido por su mezcla de ritmos funk y disco con ritmos electrónicos. A mediados de los 90, empezó a producir su propia música, de entre la cual destaca el álbum “Sacrebleu” (1996), que se convirtió en un éxito de ventas en todo el mundo por su fusión de estilos y su atmósfera retro única y que es considerado un clásico de la música electrónica francesa de los 90.

Considero que para hablar del estilo de Dimitri hay que hablar del concepto del eclecticismo, que según la RAE es la adopción, en el juzgar u obrar, de una postura intermedia entre doctrinas o actitudes diversas, o la combinación de elementos de diversos estilos, ideas o posibilidades. Esto es lo que hace que los sets del DJ y productor se disfruten tanto, su maestría cuando se trata de mezclar temas y estilos distintos es lo que le ha hecho destacar dentro de la escena. Su técnica de mezcla es muy apreciada por sus seguidores y a menudo ha sido elogiada por otros DJs y productores musicales de renombre. El artista es conocido por usar los controladores Traktor S en sus sets, y ha elogiado la capacidad de su software para permitir una creatividad y flexibilidad en su técnica de mezcla. Las ventajas de este tipo de software son que es altamente personalizable y permite a los DJs crear sus propias herramientas y efectos personalizados, además de los que ya incluye el propio dispositivo, y que al ser intuitivo y relativamente fácil de usar es muy adecuado para transiciones rápidas entre canciones que van a muchos BPMs, como fue el caso del set de Dimitri.

El set empezó muy funky, destacaba la presencia de violines, trompetas y líneas de bajo complejas y dominantes. Después de una serie de temas parecidos, que también incluyeron solos de trombón, saxo y riffs de guitarra eléctrica vino uno de los clásicos del DJ, su remix del famoso tema de CHIC, “Le freak”. Este remix fue lanzado hace 5 años para celebrar el 40 aniversario de la canción original. Dimitri nos presentó una reinterpretación moderna de la pista original con una producción muy elegante y sofisticada: manteniendo su esencia funk y disco pero con nuevos elementos electrónicos y sintetizadores para darle un sonido más fresco y original. Sin duda, fue uno de los grandes hits de la noche.

A continuación, vinieron otros que siguieron en la misma línea, con vocals femeninas más soul y más presencia del saxofón. Más adelante sonó otro de los temas favoritos de los espectadores, que bailaban sin parar, sobre todo en las dos primeras filas, “The Bomb” de The Bucketheads, el himno house lanzado en 1995 que usa un sample de la canción “Street Player” de Chicago, que se lanzó en 1995 y que alcanzó el numero una en las listas de baile de Estados Unidos.

Después de la euforia provocada por esta canción con letra pegadiza y el famoso solo de teclado sampleado del tema “I can’t Turn Around” de Isaac Hayes. Los ritmos de tambor y la línea de bajo fuerte no permitieron que nadie dejase los pies quietos. El set continuó con ritmos más brasileros y luego empezó a ser un poco más house clásico. Al principio el tipo de canciones me recordaron bastante al set de Jayda G en Pintworks el pasado marzo, pero luego evolucionó hacia un house más comercial y más “maquinero” que tuvo más éxito entre la gente de la discoteca, repleta de turistas acicalados y bien servidos de gin-tonics. Por suerte (para mi gusto) pocos temas más adelante volvió a la esencia original del set, con grandes temas como «You Don’t Know» Me del productor neerlandés Armand Van Helden, un clásico de la música dance con tambores enérgicos y un bajo funky.

Después de este tema vinieron grandes clásicos como “Gimme, Gimme”, de ABBA, su remix de «Lost in Music» de Sister Sledge, «One More Time» de Daft Punk. Más adelante pinchó un remix disco de «Relight My Fire» de Dan Hartman, que parecía que ya sería la última, pero nos sorprendió con un “Love is in the Air”, que no nos esperábamos, pero que fue una buena forma de bajar BPMs y mentalizarnos de que el magnífico y elegantísimo set se estaba acabando.