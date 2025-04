Dj Koze – Music Can Hear Us (Pampa)

Al aleman Stefan Kozalla parecía que iba a entrar en el olimpo de los productores de música de baile tras la producción del Hit Parade de Róisín Murphy pero las cosas en el mundo de la música no parece tan fácil. Sigue en la retaguardia de lo más granado de los sonidos electrónicos, y si el reconocimiento a gran escala no le llega quizá sea por su tendencia al autosabotaje. DJ Koze parece que le gusta eludir cualquier etiqueta y no es fácil de domesticar, así que a estas alturas las cosas no parecen que vayan a cambiar aunque tampoco parece muy preocupado.

Su excelente discografía la dejamos en aquel excelente Knock Knock (2018) en donde colaboraban la misma Murphy, José González y Arrested Development entre otros, y entre todos redondearon uno de los discos de tecnopop más fascinantes de ese año.

Con Music Can Hear Us (Pampa, 2025) el de Hamburgo vuelve a dar en la diana, en un viaje (algo largo huelga decirlo) que él ha querido que sea como una especie de trip psicodélico, y de nuevo, bien arropado por una buena nómina de invitados. Si de espacios alucinógenos estamos hablando, que mejor que empezar por todo lo alto con “The Universe In A Nutshell” que es una repetitiva suite de casi ocho minutos que emula a los ragas indios y que, realmente, consigue recrear en la mente mil y una aventuras sin necesidad de levantarte del sillón.

Las colaboraciones a veces parecen que vayan por su lado, pero la mano de Dj Koze consigue que los temas estén bien hilvanados tanto sonora como temáticamente. El afrobeat con Damon Albarn está muy bien armado en “Pure Love”, mientras que su amiga Sophia Kennedy canta en alemán en otras gemas potentes del álbum como son “Der Fall” o “Die Gondel”, esta última una pieza de house la mar de sabrosa..

De Soap & Skin hacía tiempo que le habíamos perdido la pista, y aquí colabora en títulos tan curiosos como “Vamos a La Playa” (su peculiar versión del clásico de Righeira), y “A Dónde Vas? un hermoso tema de ambient evanescente y planeador. Por su lado, ada y Sofia Kourtesis le escoltan en el collage sonoro de “Tú Dime Cuando” en la que escuchamos voces procesadas sobre bases downtempo, mientras que The Notwist acompañan al germano en una pieza de pop sobre una colcha de electrónica serpenteante que no desentonaría en su próximo disco. No estamos ante las mismas cotas de calidad que las de su anterior disco, pero Dj Koze es sinónimo de clase y distinción garantizada.

