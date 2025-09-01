Don Broco lanzan el sencillo ‘Hype Man’

Don Broco estrenan single, «Hype Man», canción con influencias nu metal que captura el caos del agotamiento y el salvavidas que supone la amistad.

Con voces que alternan entre flows rapeados, coros elevados y gritos guturales, avanza con guitarras crujientes, baterías contundentes y florituras electrónicas.

Producida por Dan Lancaster, es un recordatorio ruidoso y sin filtros de que, incluso en los momentos más abrumadores, tener a tu gente a tu lado marca la diferencia. Desenfrenada, electrizante e inconfundiblemente Don Broco.

Como comenta Rob Damiani: «Somos amigos desde la escuela y no sé cómo podría afrontar todos los retos de la vida sin ellos. En esta industria hay tantos altibajos que ni siquiera podría imaginarme afrontar como artista en solitario, así que para mí esa hermandad y ese sistema de apoyo es lo mejor de estar en una banda. Todos necesitamos a esa persona con la que hablar cuando las cosas se nos van de las manos, esa persona que nos da energía y nos ayuda a volver a la normalidad. Así que si estás pasando por un mal momento, no tengas miedo de pedir ayuda».

Escucha ‘Hype Man’ de Don Broco