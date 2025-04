Edvard Graham Lewis – Alreet? (Upp)

El vocalista, bajista y letrista de los míticos Wire es culo de mal asiento. Sus vaivenes por la escena underground le ha hecho labrarse una heterodoxa discografía plagada de colaboraciones. Así que su nombre lo pueden ver en los créditos de discos con Dome (junto a su amigo Bruce Gilbert), Duet Emmo, UUUU (grupo en donde también colabora la gran Valentina Magaletti, o John Duncan entre otros muchos.

Edvard Graham Lewis debutó como solista bajo el alias de He Said grabando dos excelentes discos en Mute. Estamos hablando de finales de los 80, así que la actividad fuera de Wire ha sido prolífica y en constante mutación. Ahora nos llega su tercer disco que edita, ahora sí, con su nombre real. Atrás quedaron la espiral de noise ambient de All Under (2014), y el más escorado al concepto de canción experimental, All Over, también del mismo año y editado por el inquieto sello discográfico Mego.

Todo lo que hace Lewis merece atención especial, así que Alreet? (Upp, 2025) no es una excepción. A sus sesenta y un años, el de Lincolnshire no se va con tonterías y asesta otro mazazo a nuestras neuronas a base de sonidos electrónicos que beben de la música industrial, pero también de la indagación minuciosa en texturas y rítmica imprevisible y sinuosas a partes iguales, todo ello conducido por la robustez de su voz barítona.

Un gran autor capaz de crear ambientaciones inquietantes como el barniz sci-fi que aplica a “Diamond Shell” con subyugantes arreglos percusivos. Algo parecido a meter en una habitación a componer juntos a Scott Walker y a Al Jourgensen. En otros momentos aparece más centrado en escenificar viñetas en donde cohabitan lo industrial con el punk más melódico como es el caso de “Switch” o “Last Scene”, en la cual reinterpreta fragmentos de The Tempest de William Shakespeare bajo una intrincada base rítmica a base de ruido y electrónica no exenta de ostentosidad. La distorsión y el baile se alían en “Bang” y suena impetuoso, mientras que “Key Weapon” es una extraña combinación de elementos que forman un collage a base de ruidosas líneas de sintetizador, la guitarra ofuscada de Bruce Gilbert, sonidos sampleados de voces humanas y animales y muchos ecos que estallan en nuestra cabeza.

