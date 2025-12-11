El BBK Legends pone sus entradas a la venta

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El BBK Legends Bilbao, patrocinado por la Fundación Bancaria BBK y el Ayuntamiento de Bilbao, organizado por Dekker Events, se celebrará los días 26 y 27 de junio de 2026 en el Bilbao Arena. En esta edición, que conmemora su décimo aniversario, actuarán leyendas del rock como Tom Morello, Cracker, Chris Isaak o el supergrupo Beat.

El viernes 26 de junio será el día de Chris Isaak, que actuará en Bilbao el día de su 70 cumpleaños, y del grupo norteamericano Cracker, que regresa a la ciudad tras agotar entradas en su anterior visita. Les acompañará el joven dúo irlandés Dea Matrona, respaldada por su paso por el festival Glastonbury.

El sábado 27 será el turno de Tom Morello, cofundador de Rage Against the Machine y Audioslave. Sin duda, una de las personalidades más revolucionarias e influyentes del rock en las últimas décadas. También tendremos la oportunidad de ver en directo a Beat, el supergrupo formado por los legendarios exmiembros de King Crimson, Adrian Belew y Tony Levin, junto al virtuoso guitarrista Steve Vai y el explosivo batería de Tool, Danny Carey. Completarán la jornada los suecos Graveyard, una de las propuestas más sólidas del rock europeo actual.

Las entradas de cada día y los bonos de dos días ya están a la venta a través de la web oficial www. musiclegendsfestival.com. Las personas que hayan asistido al menos a una de las últimas cuatro ediciones del BBK Legends Bilbao recibirán un código por correo electrónico que les permitirá adquirir sus entradas a un precio especial durante un tiempo limitado (hasta el 25 de diciembre). Este año, las entradas de grada estarán numeradas para que cada asistente pueda elegir su asiento con antelación. Los horarios de las actuaciones se podrán consultar en la página web oficial del festival más adelante.