El Festival Moments 2025 desvela su amplia agenda de actividades
Moments, el Festival Internacional de Culturas & Artes Contemporáneas, es una iniciativa puesta en marcha por un grupo de amigos desde Málaga. Su idea era ofrecer un festival único en formato y con una programación fuera de lo habitual. El primer encuentro tuvo lugar en 2013, y tras 12 ediciones el festival se ha consolidado como un referente, no solo en Málaga sino también a nivel internacional, en este tipo de eventos culturales.
El Moments 2025 acaba de desvelar su agenda completa, compuesta por más de 130 actividades y 100 artistas que llegan a 45 espacios de tres ciudades: Madrid, Sevilla y, como sede principal, Málaga. Como siempre, se incluyen artistas nacionales e internacionales de música, artes visuales, diseño, fotografía, cine, moda, cultura urbana y las artes vivas, ofreciendo una programación diversa y de alto nivel. Moments se consolida así como un evento diferente y prestigioso, con capacidad para impactar en el público joven y emergente así como para dinamizar los espacios culturales de, principalmente, la ciudad de Málaga.
Desde el 16 de octubre al 15 de noviembre se celebran casi 30 encuentros y ciclos, más 25 workshops, casi 40 conciertos, proyecciones y acciones de arte contemporáneo, además del estreno de 20 exposiciones y muchas más experiencias originales e irrepetibles. Entre las propuestas más destacadas se encuentra la primera visita a España de la leyenda del skateboarding Ray Barbee, en la actualidad considerado uno de los grandes del jazz-soul instrumental y gran fotógrafo humanista. Se han programado una serie de actividades con el artista: talleres en Madrid y Málaga, y conciertos, además de una exposición, en Madrid, Málaga y Sevilla.
El Moments 2025 incluirá talleres fotográficos, eventos culturales, conciertos y ciclos diversos que tendrán lugar en salas de referencia de Málaga, Sevilla y Madrid. Es de destacar, por su peculiaridad, la segunda edición de Fistrosofía, unas jornadas de estudio y pensamiento en torno a la figura de Chiquito de la Calzada que girarán sobre el flamenco, el humor y el barrio de la Trinidad y que tendrán lugar en la Sociedad Económica de Amigos del País.
La fotografía representa más del 30% de su programación, pero el Moments 2025 ofrecerá también ilustración, cómic, diseño gráfico, grafiti, pintura, artesanía, música, literatura y pensamiento, arte urbano, skate, surf y gastronomía. Además, con un compromiso real con la igualdad, la diversidad y la sostenibilidad que le ha valido la nominación a los Iberian Festival Awards 2024 en la categoría de ‘Contribution to Equality’.
El 12º Moments Festival, cuya pasada edición disfrutaron más de 25 mil personas, cuenta una vez más con el patrocinio principal de Cervezas Alhambra, que este año celebra su centenario con proyectos en los que la música y cultura son protagonistas. Este evento único del arte popular independiente regresa como parte del proyecto experiencial Momentos Alhambra, que agrupa todas aquellas iniciativas culturales únicas que invitan a disfrutar Sin Prisa de momentos irrepetibles.
A continuación tienes detalladas todas las actividades del festival:
MOMENTS MADRID: DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE
Jueves 16:
– 16:00 Workshop
Rocío Madrid “Desvirtualizar Notas”
Estudio Bouquet By
– 16:00 Workshop
Gema Polanco “Haz tus propios talismanes D.I.Y.: Objetos mágicos, espiritualidad y rock & roll”
Estudio Gema Polanco
– 18:00 Encuentro
Alexander Gross
Presentación fotolibro “Who’s Taylor Swift Anyway?”
Molar Discos&Librería
– 19:00 Live
Presentación oficial Moments Madrid
Concierto Ray Barbee + DJ Alexander Gross
El Sótano Club
– 21:00 Exposición
Loreto Manzanera “A Fondo”
Siroco ARTLAB
Viernes 17
– 16:00 Workshop
Ray Barbee “El juego de mirar junto a Ray Barbee”
Le Mur Photo Gallery
– 18:00 Exposición
Rocío Madrid “Bienvenida”
Swinton Art Gallery
– 19:00 Exposición
Marisa Maestre “Donde brota la memoria”
Cuarto Color Lab
– 19:00 Exposición
Jon Aspuru “Pensando en las olas”
Caribbean Surf Skate Shop
– 19:00 Encuentro
Shippai 64 & Manuel Donada (Watdafac Toys) “Art Toys Are Fucking Dead!”
Omega Center
– 20:00 Exposición
Shippai 64 “En Blister”
Omega Center
– 21:00 Exposición
Miriam Persand “Salir a pasear”
Siroco ARTLAB
Sábado 18
– 10:30 Workshop
Marisa Maestre “Memoria ensamblada: naturaleza, imagen y territorio”
Cuarto Color Lab
– 11:30 Encuentro
Ciclo Indague:
– MC Alberto, Isabel Carrasco & Fernando Figueroa “Publicaciones recientes de miembros Indague”
– Mafo López Jaramillo & Alberto Santos-Hermo “Un modelo de gestión y exposición del arte de calle”
Swinton Art Gallery
– 13:00 Exposición
Ray Barbee “The joy is in capturing the journey”
Le Mur Photo Gallery
– 14:00 Live
Orina
Showcase “Mea Culpa”
Marilians Record Shop
– 19:00 Exposición
Alexander Gross “No Cap”
Bate Social Store
– 21:00 Exposición
Buba Viedma “El Mito”
Siroco ARTLAB
– 21:00 Live
Orina
Presentación nuevo disco “Mea Culpa”
Wurlitzer Club
_____________________________________________________________________________________
SEVILLA: DEL 23 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE
Jueves 23
– 21:00 Live
Presentación oficial Moments Sevilla
Concierto Ray Barbee
Mutante Club
Jueves 30
– 16:00 Workshop
Sofía Moro “El retrato documental: la mirada comprometida”
El Pez Cámara
– 20:00 Exposición
Sofía Moro “Estudiantes de Abobo, Costa de Marfil”
Cobertura Photo
– 20:00 Encuentro
Sergi Puyol “Las locuras de Úrsula”
Librería La Fuga
– 20:00 Live
Ciclo Inclasificable
Debaga + Pedro de la Mugre + Sr. Mopa
Peña La Bambera
Viernes 31
– 16:00 Otras
Jornada de Puertas Abiertas Gabinete Analógico
Nada Carrete
– 19:00 Encuentro
Pablo Navarro & Manolo Flores “De los grandes murales al borrado sistemático”
Áhê Taller
– 20:00 Encuentro
Andrea Galaxina
La Fuga Librería
– 20:00 Encuentro
Ciclo Inclasificable
Dominique Serena Antignano & Ana Sánchez Acevedo “Procesos creativos y organizativos en espacios independientes”
La Bicicletería
– 21:00 Live
Bonaerense + Magic Gardening Club
Mutante Club
Sábado 1
– 10:00 Workshop
Antonio Pérez “Turismo al borde del abismo”
Cobertura Photo
– 10:00 Workshop
Pablo Serret de Ena “La vida son cosas que pasan (transcribir la vida a través de los cuadernos de apuntes)”
Manifiesto Taller
– 10:00 Workshop
Eduardo D’Acosta & Laura Zorrilla “Retrato y ciudad: prácticas visuales en el espacio urbano”
El Pez Cámara
– 12:00 Workshop
Alexander Gross “No Cap – Taller lúdico de fanzines”
Nada Carrete
– 19:00 Exposición
Alejandra Amere “Raíz”
Nada Carrete
– 20:30 Live
Ciclo Inclasificable
– Colectivo DSM4 “Narciso”
– Natalia Jiménez & Ernesto Rosa “¿Me estás escuchando?”
Espacio Vacío
– 21:00 Live
Nadolibre + Magnetismo Sonoro Excéntrico
Mutante Club
_____________________________________________________________________________________
MOMENTS MALAGA: DEL 21 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE
OCTUBRE:
Martes 21
– 16:00 Workshop
Ray Barbee “El juego de mirar junto a Ray Barbee”
Museo Casa Natal Picasso
Miércoles 22
– 18:30 Live
Concierto de Ray Barbee
Presentación oficial 12 Moments Málaga
Centre Pompidou Málaga
– 20:00 Live / Otras
Presentación oficial 12 Moments Málaga
Fiesta con DJ Efffe
Espacio OCOA
Jueves 23
– 16:00 Workshop
Bernardita Cocinas “Taller cata de cerveza y maridaje”
Espacio OCOA
– 19:00 Exposición
Pillo “Skaters and Sunsets”
La Ecomónica
– 19:00 Exposición
Lau Efron “OBLITERÆ”
Espacio OCOA
– 20:00 Live
Nadolibre presentación oficial LP “Plural”
Teatro Cánovas
Viernes 24
– 18:00 Encuentro
Premio Moments 2025
Juan Diego Altamirano
Sociedad Económica Amigos del País
– 19:00 Encuentro
Presentación libro Jürgen Schadeberg “The Málaga Years 1969–1971”
Francisco Manuel Llorente Marín & Daniel Villalta Lozano
Librería Proteo
– 21:00 Live
Fiesta Premio Moments 2025
Juan Diego Altamirano
Core Club
Sábado 25
– 10:30 Workshop
Irene Zottola “Del blanco al salto: cómo alimentar una idea en el espacio”
Buganvillas Film Lab
– 13:00 Live / Otras
Clubmom x Samuel Parraga
+ Concierto Nadolibre + Loring & Guzmán Dúo Jazz
Montes de Málaga Secret Spot
– 19:00 Exposición
Edu Rosa & Silvia Guerrero “Breves como fotos / Postcards from Europe”
Nika Art Gallery
– 19:00 Exposición
Saúl G. Corona “El abrazo como resistencia”
Nika Art Gallery
Miércoles 29
– 16:00 Workshop
Pablo Serret de Ena “La vida son cosas que pasan (transcribir la vida a través de los cuadernos de apuntes)”
Espacio Disruptivos
– 16:00 Workshop
Joaquín Vila “El muralismo como herramienta de comunicación de los mensajes ambientales”
Museo de Málaga
Jueves 30
– 18:00 Encuentro
Ciclo Wall Stories:
– Joaquín Vila “Arte mural en el medio rural. Monumentos a la identidad”
– Antonio M. Xoubanoba “Capas”
– Modera: Dreucol
Sociedad Económica Amigos del País
– 18:00 Encuentro
Ciclo Designarium
– Realmente Bravo “Diy: Avantgarde y Todo-a-100”
– Luz Moreno “Fibra textil y comestible: una reflexión sobre la utilización de las plantas”
EASD San Telmo
– 20:00 Live
Orina
Presentación nuevo disco “Mea Culpa”
Teatro Cánovas
Viernes 31
– 16:00 Workshop
Luz Moreno “Paisaje comestible de Málaga”
Espacio OCOA
– 16:00 Workshop / 1º día
Antonio Xoubanoba “Zoom”
Museo de Málaga
– 17:30 Encuentro
Ciclo Oquedades:
– Carmen Tomé & Daniel Villalta “El papel de la mujer en los verdiales”
– Samuel Parraga & Francisco M. Llorente “Desentrañando el misterio de los vinos naturales”
– Rafael Blanco & Antonio Vela “…Un caso de montaña humanizada”
Sociedad Excursionista de Málaga
– 18:00 Otras
Riptape “Game of Skate Halloween Special Edition”
Málaga Secret Spot
– 18:00 Cine / Encuentro
Estreno documental “Bailando a golpes”
+ Encuentro Álvaro Larrory & Sergio Albarracín “Elphomega”
Museo de Málaga
– 21:00 Live
Lucía Álvarez “La Piñona” presenta “Calvario”
Museo Carmen Thyssen Málaga
_____________________________________________________________________________________
NOVIEMBRE:
Sábado 1
– 10:00 Workshop / 2º día
Antonio M. Xoubanoba “Zoom”
Museo de Málaga
– 13:00 Live / Otras
Clubmom x Samuel Parraga
+ Sesion dj Juan Antonio HR
Montes de Málaga Secret Spot
– 16:00 Encuentro
2º Ciclo Patinantes:
Quedada Málaga Skateboard Old School
– Encuentro “Historia del Skateboard en Málaga. Años 70 y 80”
– Presentación libro “Doc Caribbean, memoria viva del monopatín” con Doc Caribbean & Hugo Clemente
Skatepark Rubén Alcántara
Jueves 6
– 18:00 Encuentro
Ciclo Fistrosofía:
– Ramón Soler & Natalia Meléndez “Humor y flamenco”
– Paco Roji “Chiquito de la Calzá. El cantaor (1948-1968)”
Sociedad Económica Amigos del País
– 18:00 Encuentro
Ciclo Photorama:
– Portfolio review con Michelo Toro & Rocío Verdejo
– Presentación libro Ricardo Cases “Grafitis y falleras”
Drunk-O-Rama
Viernes 7
– 16:00 Workshop
Laura Zorrilla (INDI&COLD) “Del boceto al clic; del diseño a la creación de marca”
EASD San Telmo
– 16:00 Workshop
Javier Moral “IA para convertirte en otra persona”
Espacio Disruptivos
– 17:00 Workshop
Ricardo Cases “Autozine”
Museo de Málaga
– 18:00 Live
Mocrobo + Caradusanto
MUCAC La Coracha
– 19:00 Encuentro
Presentación libro José Manuel Rojas “309”
Rou Bar
– 20:00 Exposición
Instalación Idoia Cuesta
INDI&COLD
Sábado 8
– 10:30 Workshop
Idoia Cuesta “Exploraciones matéricas con corteza de mimbre. Experiencias creativas desde la fibra natural”
Museo de Málaga
– 19:30 Live
Ciclo Electroversos:
– Marcos Carnero & Patricia Conor
– Manué & Carlos Contreras
– Elisa Ogalla & Hilandera
– Sole Villalba & Belén S. Guzmán
Espacio La Caverna de Amores
– 21:00 Live
Goetia Sessions
Concierto Fuet + Serpiente Orión
Core Club
Domingo 9
– 13:00 Otras
Guateque Social Club
Espacio OCOA
Miércoles 12
– 16:00 Workshop
Pilar O’Connor “Sentidos: desarrollando la intuición”
Nika Art Gallery
– 18:30 Workshop
Bernardita Cocina “Colores y texturas”
Espacio OCOA
Jueves 13
– 15:30 Workshop
Carmela Maracas “Ilustración, tattoo, diseño y monstruos: ¡Haz de tu personalidad tu marca y échate unas risas!”
EASD San Telmo
– 19:00 Exposición
Marcos Sevilla “Grotesque Deluxe”
La Ecomónica
Viernes 14
– 20:00 Exposición
Carmela Maracas “Monstruos, esqueletos, demencias y rock and roll”
Drunk-O-Rama
Sábado 15
– 13:00 Otras
19 Aniversario Drunk-O-Rama
Presentación mural Carmela Maracas & Vermut Djs
Drunk-O-Rama
– 18:00 Live
19 Aniversario Drunk-O-Rama
Los Retumbes + Solomillo Wellington
Core Club
– 19:00 Exposición
Marta Pozas “24 rostros”
Nika Art Gallery
– 19:00 Exposición
Pilar O’Connor “Concrete Kisses”
Nika Art Gallery
– 22:00 Live
Concierto clausura Moments 2025
Quentin Gas & Los Zíngaros
La Cochera Cabaret
– 23:00 Live
Fiesta clausura Moments 2025
Fiesta Fiebre Club
Core Club
Más información en la página web del Festival Moments 2025.