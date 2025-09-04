El Festival Moments 2025 desvela su amplia agenda de actividades

Moments, el Festival Internacional de Culturas & Artes Contemporáneas, es una iniciativa puesta en marcha por un grupo de amigos desde Málaga. Su idea era ofrecer un festival único en formato y con una programación fuera de lo habitual. El primer encuentro tuvo lugar en 2013, y tras 12 ediciones el festival se ha consolidado como un referente, no solo en Málaga sino también a nivel internacional, en este tipo de eventos culturales.

El Moments 2025 acaba de desvelar su agenda completa, compuesta por más de 130 actividades y 100 artistas que llegan a 45 espacios de tres ciudades: Madrid, Sevilla y, como sede principal, Málaga. Como siempre, se incluyen artistas nacionales e internacionales de música, artes visuales, diseño, fotografía, cine, moda, cultura urbana y las artes vivas, ofreciendo una programación diversa y de alto nivel. Moments se consolida así como un evento diferente y prestigioso, con capacidad para impactar en el público joven y emergente así como para dinamizar los espacios culturales de, principalmente, la ciudad de Málaga.

Desde el 16 de octubre al 15 de noviembre se celebran casi 30 encuentros y ciclos, más 25 workshops, casi 40 conciertos, proyecciones y acciones de arte contemporáneo, además del estreno de 20 exposiciones y muchas más experiencias originales e irrepetibles. Entre las propuestas más destacadas se encuentra la primera visita a España de la leyenda del skateboarding Ray Barbee, en la actualidad considerado uno de los grandes del jazz-soul instrumental y gran fotógrafo humanista. Se han programado una serie de actividades con el artista: talleres en Madrid y Málaga, y conciertos, además de una exposición, en Madrid, Málaga y Sevilla.

El Moments 2025 incluirá talleres fotográficos, eventos culturales, conciertos y ciclos diversos que tendrán lugar en salas de referencia de Málaga, Sevilla y Madrid. Es de destacar, por su peculiaridad, la segunda edición de Fistrosofía, unas jornadas de estudio y pensamiento en torno a la figura de Chiquito de la Calzada que girarán sobre el flamenco, el humor y el barrio de la Trinidad y que tendrán lugar en la Sociedad Económica de Amigos del País.

La fotografía representa más del 30% de su programación, pero el Moments 2025 ofrecerá también ilustración, cómic, diseño gráfico, grafiti, pintura, artesanía, música, literatura y pensamiento, arte urbano, skate, surf y gastronomía. Además, con un compromiso real con la igualdad, la diversidad y la sostenibilidad que le ha valido la nominación a los Iberian Festival Awards 2024 en la categoría de ‘Contribution to Equality’.

El 12º Moments Festival, cuya pasada edición disfrutaron más de 25 mil personas, cuenta una vez más con el patrocinio principal de Cervezas Alhambra, que este año celebra su centenario con proyectos en los que la música y cultura son protagonistas. Este evento único del arte popular independiente regresa como parte del proyecto experiencial Momentos Alhambra, que agrupa todas aquellas iniciativas culturales únicas que invitan a disfrutar Sin Prisa de momentos irrepetibles.

A continuación tienes detalladas todas las actividades del festival:

MOMENTS MADRID: DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE

Jueves 16:

– 16:00 Workshop

Rocío Madrid “Desvirtualizar Notas”

Estudio Bouquet By

– 16:00 Workshop

Gema Polanco “Haz tus propios talismanes D.I.Y.: Objetos mágicos, espiritualidad y rock & roll”

Estudio Gema Polanco

– 18:00 Encuentro

Alexander Gross

Presentación fotolibro “Who’s Taylor Swift Anyway?”

Molar Discos&Librería

– 19:00 Live

Presentación oficial Moments Madrid

Concierto Ray Barbee + DJ Alexander Gross

El Sótano Club

– 21:00 Exposición

Loreto Manzanera “A Fondo”

Siroco ARTLAB

Viernes 17

– 16:00 Workshop

Ray Barbee “El juego de mirar junto a Ray Barbee”

Le Mur Photo Gallery

– 18:00 Exposición

Rocío Madrid “Bienvenida”

Swinton Art Gallery

– 19:00 Exposición

Marisa Maestre “Donde brota la memoria”

Cuarto Color Lab

– 19:00 Exposición

Jon Aspuru “Pensando en las olas”

Caribbean Surf Skate Shop

– 19:00 Encuentro

Shippai 64 & Manuel Donada (Watdafac Toys) “Art Toys Are Fucking Dead!”

Omega Center

– 20:00 Exposición

Shippai 64 “En Blister”

Omega Center

– 21:00 Exposición

Miriam Persand “Salir a pasear”

Siroco ARTLAB

Sábado 18

– 10:30 Workshop

Marisa Maestre “Memoria ensamblada: naturaleza, imagen y territorio”

Cuarto Color Lab

– 11:30 Encuentro

Ciclo Indague:

– MC Alberto, Isabel Carrasco & Fernando Figueroa “Publicaciones recientes de miembros Indague”

– Mafo López Jaramillo & Alberto Santos-Hermo “Un modelo de gestión y exposición del arte de calle”

Swinton Art Gallery

– 13:00 Exposición

Ray Barbee “The joy is in capturing the journey”

Le Mur Photo Gallery

– 14:00 Live

Orina

Showcase “Mea Culpa”

Marilians Record Shop

– 19:00 Exposición

Alexander Gross “No Cap”

Bate Social Store

– 21:00 Exposición

Buba Viedma “El Mito”

Siroco ARTLAB

– 21:00 Live

Orina

Presentación nuevo disco “Mea Culpa”

Wurlitzer Club

SEVILLA: DEL 23 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE

Jueves 23

– 21:00 Live

Presentación oficial Moments Sevilla

Concierto Ray Barbee

Mutante Club

Jueves 30

– 16:00 Workshop

Sofía Moro “El retrato documental: la mirada comprometida”

El Pez Cámara

– 20:00 Exposición

Sofía Moro “Estudiantes de Abobo, Costa de Marfil”

Cobertura Photo

– 20:00 Encuentro

Sergi Puyol “Las locuras de Úrsula”

Librería La Fuga

– 20:00 Live

Ciclo Inclasificable

Debaga + Pedro de la Mugre + Sr. Mopa

Peña La Bambera

Viernes 31

– 16:00 Otras

Jornada de Puertas Abiertas Gabinete Analógico

Nada Carrete

– 19:00 Encuentro

Pablo Navarro & Manolo Flores “De los grandes murales al borrado sistemático”

Áhê Taller

– 20:00 Encuentro

Andrea Galaxina

La Fuga Librería

– 20:00 Encuentro

Ciclo Inclasificable

Dominique Serena Antignano & Ana Sánchez Acevedo “Procesos creativos y organizativos en espacios independientes”

La Bicicletería

– 21:00 Live

Bonaerense + Magic Gardening Club

Mutante Club

Sábado 1

– 10:00 Workshop

Antonio Pérez “Turismo al borde del abismo”

Cobertura Photo

– 10:00 Workshop

Pablo Serret de Ena “La vida son cosas que pasan (transcribir la vida a través de los cuadernos de apuntes)”

Manifiesto Taller

– 10:00 Workshop

Eduardo D’Acosta & Laura Zorrilla “Retrato y ciudad: prácticas visuales en el espacio urbano”

El Pez Cámara

– 12:00 Workshop

Alexander Gross “No Cap – Taller lúdico de fanzines”

Nada Carrete

– 19:00 Exposición

Alejandra Amere “Raíz”

Nada Carrete

– 20:30 Live

Ciclo Inclasificable

– Colectivo DSM4 “Narciso”

– Natalia Jiménez & Ernesto Rosa “¿Me estás escuchando?”

Espacio Vacío

– 21:00 Live

Nadolibre + Magnetismo Sonoro Excéntrico

Mutante Club

MOMENTS MALAGA: DEL 21 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE

OCTUBRE:

Martes 21

– 16:00 Workshop

Ray Barbee “El juego de mirar junto a Ray Barbee”

Museo Casa Natal Picasso

Miércoles 22

– 18:30 Live

Concierto de Ray Barbee

Presentación oficial 12 Moments Málaga

Centre Pompidou Málaga

– 20:00 Live / Otras

Presentación oficial 12 Moments Málaga

Fiesta con DJ Efffe

Espacio OCOA

Jueves 23

– 16:00 Workshop

Bernardita Cocinas “Taller cata de cerveza y maridaje”

Espacio OCOA

– 19:00 Exposición

Pillo “Skaters and Sunsets”

La Ecomónica

– 19:00 Exposición

Lau Efron “OBLITERÆ”

Espacio OCOA

– 20:00 Live

Nadolibre presentación oficial LP “Plural”

Teatro Cánovas

Viernes 24

– 18:00 Encuentro

Premio Moments 2025

Juan Diego Altamirano

Sociedad Económica Amigos del País

– 19:00 Encuentro

Presentación libro Jürgen Schadeberg “The Málaga Years 1969–1971”

Francisco Manuel Llorente Marín & Daniel Villalta Lozano

Librería Proteo

– 21:00 Live

Fiesta Premio Moments 2025

Juan Diego Altamirano

Core Club

Sábado 25

– 10:30 Workshop

Irene Zottola “Del blanco al salto: cómo alimentar una idea en el espacio”

Buganvillas Film Lab

– 13:00 Live / Otras

Clubmom x Samuel Parraga

+ Concierto Nadolibre + Loring & Guzmán Dúo Jazz

Montes de Málaga Secret Spot

– 19:00 Exposición

Edu Rosa & Silvia Guerrero “Breves como fotos / Postcards from Europe”

Nika Art Gallery

– 19:00 Exposición

Saúl G. Corona “El abrazo como resistencia”

Nika Art Gallery

Miércoles 29

– 16:00 Workshop

Pablo Serret de Ena “La vida son cosas que pasan (transcribir la vida a través de los cuadernos de apuntes)”

Espacio Disruptivos

– 16:00 Workshop

Joaquín Vila “El muralismo como herramienta de comunicación de los mensajes ambientales”

Museo de Málaga

Jueves 30

– 18:00 Encuentro

Ciclo Wall Stories:

– Joaquín Vila “Arte mural en el medio rural. Monumentos a la identidad”

– Antonio M. Xoubanoba “Capas”

– Modera: Dreucol

Sociedad Económica Amigos del País

– 18:00 Encuentro

Ciclo Designarium

– Realmente Bravo “Diy: Avantgarde y Todo-a-100”

– Luz Moreno “Fibra textil y comestible: una reflexión sobre la utilización de las plantas”

EASD San Telmo

– 20:00 Live

Orina

Presentación nuevo disco “Mea Culpa”

Teatro Cánovas

Viernes 31

– 16:00 Workshop

Luz Moreno “Paisaje comestible de Málaga”

Espacio OCOA

– 16:00 Workshop / 1º día

Antonio Xoubanoba “Zoom”

Museo de Málaga

– 17:30 Encuentro

Ciclo Oquedades:

– Carmen Tomé & Daniel Villalta “El papel de la mujer en los verdiales”

– Samuel Parraga & Francisco M. Llorente “Desentrañando el misterio de los vinos naturales”

– Rafael Blanco & Antonio Vela “…Un caso de montaña humanizada”

Sociedad Excursionista de Málaga

– 18:00 Otras

Riptape “Game of Skate Halloween Special Edition”

Málaga Secret Spot

– 18:00 Cine / Encuentro

Estreno documental “Bailando a golpes”

+ Encuentro Álvaro Larrory & Sergio Albarracín “Elphomega”

Museo de Málaga

– 21:00 Live

Lucía Álvarez “La Piñona” presenta “Calvario”

Museo Carmen Thyssen Málaga

NOVIEMBRE:

Sábado 1

– 10:00 Workshop / 2º día

Antonio M. Xoubanoba “Zoom”

Museo de Málaga

– 13:00 Live / Otras

Clubmom x Samuel Parraga

+ Sesion dj Juan Antonio HR

Montes de Málaga Secret Spot

– 16:00 Encuentro

2º Ciclo Patinantes:

Quedada Málaga Skateboard Old School

– Encuentro “Historia del Skateboard en Málaga. Años 70 y 80”

– Presentación libro “Doc Caribbean, memoria viva del monopatín” con Doc Caribbean & Hugo Clemente

Skatepark Rubén Alcántara

Jueves 6

– 18:00 Encuentro

Ciclo Fistrosofía:

– Ramón Soler & Natalia Meléndez “Humor y flamenco”

– Paco Roji “Chiquito de la Calzá. El cantaor (1948-1968)”

Sociedad Económica Amigos del País

– 18:00 Encuentro

Ciclo Photorama:

– Portfolio review con Michelo Toro & Rocío Verdejo

– Presentación libro Ricardo Cases “Grafitis y falleras”

Drunk-O-Rama

Viernes 7

– 16:00 Workshop

Laura Zorrilla (INDI&COLD) “Del boceto al clic; del diseño a la creación de marca”

EASD San Telmo

– 16:00 Workshop

Javier Moral “IA para convertirte en otra persona”

Espacio Disruptivos

– 17:00 Workshop

Ricardo Cases “Autozine”

Museo de Málaga

– 18:00 Live

Mocrobo + Caradusanto

MUCAC La Coracha

– 19:00 Encuentro

Presentación libro José Manuel Rojas “309”

Rou Bar

– 20:00 Exposición

Instalación Idoia Cuesta

INDI&COLD

Sábado 8

– 10:30 Workshop

Idoia Cuesta “Exploraciones matéricas con corteza de mimbre. Experiencias creativas desde la fibra natural”

Museo de Málaga

– 19:30 Live

Ciclo Electroversos:

– Marcos Carnero & Patricia Conor

– Manué & Carlos Contreras

– Elisa Ogalla & Hilandera

– Sole Villalba & Belén S. Guzmán

Espacio La Caverna de Amores

– 21:00 Live

Goetia Sessions

Concierto Fuet + Serpiente Orión

Core Club

Domingo 9

– 13:00 Otras

Guateque Social Club

Espacio OCOA

Miércoles 12

– 16:00 Workshop

Pilar O’Connor “Sentidos: desarrollando la intuición”

Nika Art Gallery

– 18:30 Workshop

Bernardita Cocina “Colores y texturas”

Espacio OCOA

Jueves 13

– 15:30 Workshop

Carmela Maracas “Ilustración, tattoo, diseño y monstruos: ¡Haz de tu personalidad tu marca y échate unas risas!”

EASD San Telmo

– 19:00 Exposición

Marcos Sevilla “Grotesque Deluxe”

La Ecomónica

Viernes 14

– 20:00 Exposición

Carmela Maracas “Monstruos, esqueletos, demencias y rock and roll”

Drunk-O-Rama

Sábado 15

– 13:00 Otras

19 Aniversario Drunk-O-Rama

Presentación mural Carmela Maracas & Vermut Djs

Drunk-O-Rama

– 18:00 Live

19 Aniversario Drunk-O-Rama

Los Retumbes + Solomillo Wellington

Core Club

– 19:00 Exposición

Marta Pozas “24 rostros”

Nika Art Gallery

– 19:00 Exposición

Pilar O’Connor “Concrete Kisses”

Nika Art Gallery

– 22:00 Live

Concierto clausura Moments 2025

Quentin Gas & Los Zíngaros

La Cochera Cabaret

– 23:00 Live

Fiesta clausura Moments 2025

Fiesta Fiebre Club

Core Club

