El punk y la electrónica se juntan en Vallecas

Nace un nuevo ciclo de conciertos con el explícito nombre de Planeta Electropunk. Un encuentro donde el punk rock se fusiona con el sonido mákina y en el que se darán cita bandas nacionales e internacionales. La cita, que promete alta intensidad, distorsión y baile frenético, tendrá lugar en la Sala La Trinchera (Mercado de Numancia, Vallecas, Madrid) el próximo 3 de octubre.

En esta primera edición de un evento que busca juntar la escena electropunk nacional y la internacional participarán Sin Bragas (Future Punk, Mollet del Vallés), Patokai (Electropunk, Valencia/Buenos Aires) y Neo-Kaoss (Teknopunk, Madrid).

Sin Bragas es un dúo de synth punk formado en Mollet del Vallès por Anna Bannana (voz) y Skiper (bajo). Con bases electrónicas y sintetizadores que evocan el sonido mákina de los 90 y el punk de los 80, crean un sonido crudo y bailable que llaman “Future Punk”. Integrantes también de grupos como Leonor SS y Sistema de Entretenimiento, en Sin Bragas llevan su energía punk a un terreno más electrónico y explosivo.

Patokai es el emblema del electropunk argentino, aunque desarrolló su carrera en Berlín y actualmente reside en Valencia. Su estilo combina la crudeza del punk con la precisión de los sintetizadores. Patokai ha compartido escenario con artistas como Peaches, Crystal Castles, Oliver Huntemann, Recondite, Oxia, Vive La Feté y ha trabajado con productores como DJ Hell. En los últimos 10 años ha ofrecido más de 200 actuaciones por todo el mundo.

Finalmente, Neo-Kaoss aportará su combinación de actitud punk con la música electrónica, en su autodenominado sonido TeknoPunk. La política, el cine de terror y la ciencia ficción son temáticas que aparecen en las canciones de este artista madrileño.

Las entradas para esta primera edición de Planeta Electropunk están ya disponibles en este enlace de compra anticipada.