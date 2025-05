El Último de La Fila anuncian gira para 2026

Manolo García y Quimi Portet han confirmado la vuelta a los escenarios de El Último de La Fila, un acontecimiento que sin duda supone una de las noticias sorprendentes de los últimos años.

Su debut llegó en 1985 con el álbum Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana, al que siguió en el 86 Enemigos de lo ajeno y así sucesivamente hasta llegar a 1995 completando siete discos repletos de éxitos que les señalaron como grandes músicos a través de canciones con letras muy bien formuladas que las hacen imposibles de olvidar y las convierten, por tanto, en atemporales.

Hablamos de hitos culturales que se van sucediendo disco tras disco como “Querida Milagros”, “El loco de la calle”, “Lejos de las leyes de los hombres”, “Aviones plateados”, “Insurrección” (lee nuestro especial sobre el tema), “Como un burro amarrado en la puerta del baile”, “Cuando el mar te tenga”, “Mar antiguo” o “Sin llaves”, entre tantos otros.

La primavera de 2026 les veremos reaparecer en una gira muy especial que recorrerá diversas ciudades y revivirá un repertorio que forma parte del patrimonio cultural de diversas generaciones. Sus directos siempre se caracterizaron por la atención que prestaban al sonido y la puesta en escena, así como por su proverbial carisma y capacidad de conexión con el público.

Toma nota de las fechas de El Último de La Fila

25 Abr – Fuengirola. Marenostrum Fuengirola

03 May – Barcelona. Estadi Olìmpic Lluís Companys

16 May – Roquetas De Mar. Estadio Municipal Antonio Peroles

23 May – Madrid

30 May – Bilbao. Bizkaia Arena Bec!

13 Jun – A Coruña. Estadio Municipal De Riazor

20 Jun – Avilés. Exterior Del Pabellón De La Magdalena

27 Jun – Sevilla. Estadio De La Cartuja

04 Jul – Valencia. Estadio Ciutat De València

Entradas para El Último de la Fila

Entradas a la venta el próximo jueves 29 de mayo a partir de las 10:00 horas.

Madrid a la venta el 16 de junio a partir de las 10:00 horas.

Solo en Ticketmaster.