El valenciano Tórtel adelanta su nuevo disco con ‘Tongwen’

Tórtel, alias del valenciano Jorge Pérez (Ciudadano, Maderita), es un proyecto que desde que despegó, allá por 2009, nos ha dado muchas alegrías en forma de discos tan suculentos como Entusiasmo (2012) o Calavera Suave (2022). Y está a punto de ver publicada la que será ya la séptima referencia de su particular catálogo.

Como siempre mirando hacia delante sin dejar de lado una firme personalidad acuñada durante años, el nuevo álbum, que llevará por título Los Espíritus y verá la luz el 22 de mayo, es un trabajo en el que se ha priorizado lo esencial, huyendo de innecesarios artificios y buscando el atractivo del “pop pequeño”. Ha sido grabado de forma casera y sin pulir imperfecciones, que han terminado formando parte del resultado final de las canciones.

Para ello ha contado con la ayuda de Anto Serrano (colaborador de artistas de vanguardia como Ralphie Choo), que ha creado unos arreglos de cuerda tan envolventes como exuberantes, que contrastan con lo espartano del resto de elementos, creando un sonido distintivo del que es un claro ejemplo el último adelanto del disco antes de su publicación.

“Tongwen” es una pequeña gema pop en miniatura en la que la producción minimal y cruda contrasta con esos arreglos que Anto ha hecho y que configuran un conjunto que, como decíamos, no teme a las imperfecciones. Y es precisamente en esa honestidad donde está su atractivo: un halo orgánico y sincero que es un plus de acierto para una de esas composiciones sublimes que hace ya tiempo que son marca de la casa Tórtel. Esperamos, por tanto, el nuevo álbum con avidez.

Escucha ‘Tongwen’ de Tórtel