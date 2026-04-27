Michael Stipe estrena la canción 'The Rest Of Ever' y promete disco para 2026

Fue en el año 2022 cuando empezamos hablar del posible primer disco en solitario de Michael Stipe. Han pasado nada menos que quince años desde la separación de R.E.M. (consulta nuestro especial), y desde entonces sus miembros se han dejado ver en contadas ocasiones, incluso juntos, pero seguimos añorando música por su parte.
En una entrevista con Departures, describió su intención de grabar música pronto: «Estoy colaborando con un montón de músicos diferentes y, si tengo mi manera -que creo que la tendré porque lo estoy pagando-, cada una de esas canciones será muy diferente».
Añadió: «No tengo manager. No tengo sello. Por primera vez en mi vida adulta, no tengo contrato con nadie excepto conmigo mismo. Así que puedo hacer lo que quiera». Prediciendo que el álbum «debería quedar listo el próximo año», dijo: «Habrá una representación visual para cada una de las canciones… Espero construirlo lentamente».
Antes de la pandemia, el cantante norteamericano empezó a compartir canciones como «Your Capricious Soul«, «Drive to the Ocean» o «Future if Future». Desde entonces, pocas noticias, hasta este fin de semana cuando Stipe acudía al programa de Stephen Colbert para hablar de un disco que saldría a la venta este mismo año, del que presentó una canción, «The Rest Of Ever» y que ha creado con la colaboración de Louis Cato y The Great Big Joy Machine.