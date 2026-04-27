Amor Líquido

Escucha 'Ahora lo entiendo', lo nuevo de Amor Líquido

Amor Líquido presenta “Ahora lo entiendo”, su segundo single de 2026 tras “Delante del espejo”, ambos producidos por Sergio Pérez.

La nueva canción, de apenas dos minutos, se articula como un post-punk tenso y austero que transita de la contención a una explosión visceral, retratando la negación emocional y el desgaste de sostener una confianza que, en el fondo, se sabe equivocada desde el inicio.

Desde sus inicios lo-fi y desenfadados hasta su debut de 2024 con La Castanya, la banda ha evolucionado hacia un art-punk más crudo y afirmativo, manteniendo el pulso autobiográfico, la ironía y una mirada directa sobre la ansiedad y el desencanto contemporáneo.

Escucha ‘Ahora lo entiendo’ de Amor Líquido

Próximos conciertos de Amor Líquido

15 mayo: València @ Festikarrots

16 mayo: Murcia @ La Yesería

22 mayo: Cuenca @ Directo Cuenca

30 mayo: Rábade @ Festival Entrepontes

26 junio: Balboa @ Festival Observatorio

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