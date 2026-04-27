Nuevo álbum del productor francés Degiheugi

Degiheugi es un crate digger, beatmaker y productor que desde 2006 ha publicado siete discos. En su haber está además el hecho de haber tocado con el mítico DJ Shadow. En estos últimos años varias de sus canciones han pasado por nuestras diferentes playlists.

Hace unos meses Degiheugi anunció un nuevo álbum, Endless Smile 2. Un disco que ha ido precedido por el lanzamiento de varios sencillos. El último de ellos, «She worries», salió hace justamente un mes. «She worries» es una extraña balada de aroma soul que explora cómo la ruptura en la armonía con otra persona puede afectar nuestra relación con nosotros mismos. La canción llegó acompañada de un videoclip con una estética muy cinematográfica, dirigido por Dano Cerny, que muestra un viaje por carretera por California luminoso y al mismo tiempo melancólico.

Un adelanto más que interesante para un disco que, finalmente, vio la luz el pasado viernes. Un álbum que combina hábilmente sonidos retro con electrónica de vanguardia, alternando las invitaciones al baile con un suave poso de melancolía. Endless Smile 2, el nuevo disco de Degiheugi, ha salido publicado con Endless Smile Records y puedes escucharlo en la página de Bandcamp del sello, además de en Spotify.