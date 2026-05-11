El documental sobre Mark Fisher llega a Madrid

We Are Making A Film About Mark Fisher llegará a Madrid el próximo 27 de mayo con una proyección especial en el centro de creación Casabanchel.

La película, dirigida por Simon Poulter y Sophie Mellor bajo el proyecto Close and Remote, revisita el pensamiento del influyente teórico cultural Mark Fisher a través de un híbrido entre documental, ficción y performance hauntológica. Construida colectivamente junto a más de 70 artistas mediante Instagram, la obra reflexiona sobre la vigencia de las ideas de Fisher en torno al capitalismo, la cultura y el futuro digital.

El filme sigue a Parkins, un personaje desplazado en el tiempo que recorre paisajes espectrales y espacios digitales mientras explora el legado intelectual de Fisher desde los años noventa hasta la actualidad. Además de la proyección, el evento se plantea como una experiencia expandida que incluirá presentación y sesión de DJ, en línea con el carácter experimental y colaborativo de la película.

La cita contará también con la participación de Caja Negra, responsable de la publicación en castellano de las principales obras del autor británico.

Toma nota:

Martes 26 de mayo / Miércoles 27 de mayo

Casabanchel (Madrid). Calle Santiago Estévez, 26. Metro: Oporto (Líneas 5 y 6)

20:30 h — Introducción musical

21:00 h — Presentación a cargo de Julián Mezzadri (Caja Negra), Abraham Rivera, Josephine’ Soundscapes (Campos de Marte) y Beatriz G. Aranda

21:15 h — Proyección del documental We Are Making A Film About Mark Fisher

22:30 h — DJ set de Abraham Rivera

Entradas ya a la venta para el 26 de mayo en Entradium / Precio: 10 € / Aforo limitado. (27 de mayo agotado)

Producen: Josephine’ Soundscapes (Campos de Marte) y Beatriz G. Aranda

Más información sobre la película y su gira internacional: closeandremote.net