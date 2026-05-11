Aiko el Grupo

Aiko el grupo comparten otro tema de su próximo disco, 'el aWard es para:'

Aiko el grupo lanzan «aWard es para:», otro tema nuevo del que será su nuevo disco y que sigue al presentado hace un par de meses, «modo sigilo».

La banda de Teresa Iñesta (guitarra y voces), Lara Miera (guitarra y voces), y Bárbara López (teclado y voces) vuelven fieles a su estilo directo y sin rodeos, con un tema que mantiene esa combinación de inmediatez, melodías pegadizas y letras que, bajo una apariencia ligera, esconden bastante más carga de la que parece.

«el aWard es para:» ha sido producida por Santi García y nos cuenta una de esas agrias historias de decepción y desamor de lo más caústica.

Escucha ‘el aWard es para:’ de aiko el grupo

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