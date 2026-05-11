Dark City Fest llega a Benidorm, conoce todos sus detalles

Benidorm se prepara para recibir una auténtica invasión de niebla sintética, bajos cavernosos y ropa negra por encima de las posibilidades del sol de la ciudad. Los próximos 29 y 30 de mayo de 2026, la mítica sala Penélope acogerá una nueva edición de Dark City Fest, el evento organizado por Fantaxtik Events que continúa consolidándose como una de las grandes citas europeas para los amantes del post-punk, el gothic rock, la darkwave, la EBM y sonidos afines.

El festival crecerá este año con dos días, una programación repartida en tres escenarios y un cartel que mezcla nombres históricos de la escena oscura europea con referentes contemporáneos capaces de llenar salas y festivales en medio continente.

Una combinación que demuestra que Dark City Fest huye de ser un encuentro nostálgico, es más bien una fotografía bastante precisa del excelente momento que atraviesan los sonidos oscuros.

Encabezando el cartel aparecen los bielorrusos (muy conocidos en esta casa desde que actuaban en salas de poco más de cien personas) Molchat Doma, probablemente el grupo más influyente surgido del revival post-punk de la última década. Convertidos en fenómeno global, el trío ha logrado llevar la melancolía soviética, los sintetizadores minimalistas y las guitarras gélidas desde el underground de Minsk hasta TikTok, Coachella y las playlists de medio planeta.

Pero más allá del meme generacional, lo suyo funciona (a pesar de cantar en su idioma materno) porque entienden perfectamente la esencia emocional del post-punk clásico, alienación, ansiedad urbana contemporánea, pero convertido todo en himnos bailables.

Junto a ellos estarán también auténticas instituciones del género como Escape With Romeo, veteranos alemanes del darkwave que llevan más de tres décadas transitando entre el rock gótico más elegante y las atmósferas electrónicas melancólicas, o Pink Turns Blue, a los que vimos hace poco por aquí (gracias también a Fantaxtik Events) una de las bandas fundamentales de la cold wave europea desde los ochenta y referentes absolutos para generaciones posteriores de grupos post-punk.

El festival contará además con la presencia de Ana Curra, figura imprescindible para entender la contracultura española desde la Movida hasta la actualidad. Excomponente de Parálisis Permanente, Los Seres Vacíos y Alaska y los Pegamoides, Curra sigue representando una conexión directa con el lado más oscuro, experimental y transgresor de la escena estatal.

Otro de los grandes reclamos será el regreso de The 69 Eyes, la veterana banda finlandesa que lleva décadas mezclando gothic rock, glam sleaze y hard rock vampírico con una eficacia que parece salida directamente de una carretera nocturna entre Helsinki y Sunset Strip. Los de Jyrki 69 continúan siendo uno de esos grupos capaces de unir públicos procedentes tanto del metal como del rock gótico más clásico.

A ellos se suman también pesos pesados de la electrónica oscura como Project Pitchfork, auténticos pioneros del electro-industrial alemán. Liderados por Peter Spilles desde principios de los noventa, su mezcla de EBM, industrial y darkwave ayudó a definir buena parte del sonido alternativo europeo posterior. Su presencia en Benidorm confirma además la ambición internacional de un festival que no quiere limitarse únicamente al revival post-punk de moda.

El cartel incluirá igualmente decenas de bandas y DJs internacionales vinculados a estilos como: Post-Punk, Darkwave, Gothic Rock, EBM, Industrial, Synth Wave, Cold Wave…

Todo ello repartido durante dos jornadas que prometen transformar Penélope Benidorm en una pequeña capital mediterránea de la oscuridad contemporánea. Algo que, visto desde fuera, tiene bastante de contradicción maravillosa, gente con estética oscura, aficionados a los sonidos más ocultos, a pocos metros de playas soleadas repletas de turistas torrándose al sol.

Consulta el cartel del Dark City Fest

Entradas y abonos para el Dark City Fest

Las entradas y abonos se encuentran disponibles a través de la plataforma Mutick y la organización irá anunciando más detalles desde sus redes. Un festival que confirma que la escena dark vive uno de sus momentos más sólidos en décadas y que España ofrece eventos especializados a la altura de cualquiera de los que haya por otros países de Europa.