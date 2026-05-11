Paledusk

Todo preparado para la gira de los japoneses Paledusk

La escena japonesa sigue empeñada en demostrar que el metalcore puede ser cualquier cosa menos previsible. Y ahí es donde entran Paledusk, quienes comienzan su gira española esta misma semana bajo el paraguas de Route Resurrection. Solo serán dos fechas en las que prometen breakdowns brutales, metal y electrónica mutante al servicio del espectáculo que suelen dar.

El combo de Fukuoka regresará a nuestro país tras su paso por el Resurrection Fest 2023 y después de haber acompañado recientemente a One Ok Rock en Madrid. Esta vez lo harán como auténticos cabezas de cartel dentro de este mini festival y acompañados por un paquete de bandas que parece diseñado por alguien que tiene ganas ver tímpanos reventando.

Junto a Paledusk estarán también Knosis, el proyecto liderado por Ryo Kinoshita tras su salida de Crystal Lake; los estadounidenses Greyhaven, que llegarán presentando su EP Keep It Quiet; y los australianos Headwreck, completando un cartel orientado claramente a quienes entienden el metal moderno como un género cambiante.

Lo de Paledusk merece capítulo aparte. En apenas unos años han pasado de ser una rareza viral salida de Japón a convertirse en uno de los nombres más excitantes del metal contemporáneo. Su propuesta mezcla metalcore, nu metal, electrónica, hardcore e incluso melodías pop imposibles con una naturalidad que hace que bandas occidentales supuestamente “innovadoras” parezcan todavía atrapadas en otra década.

Las fechas confirmadas son:

13 de mayo de 2026 – Barcelona – Razzmatazz 2

14 de mayo de 2026 – Madrid – ReviLive

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la web oficial de Route Resurrection.

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