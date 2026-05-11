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Ron Deris publica un nuevo sencillo, "Seppuku"

Ron Deris es un cantautor y productor canario que en su música fusiona R&B alternativo, electrónica y texturas atmosféricas. Entre sus influencias se encuentran artistas como Joji, James Blake, Sen Senra o C. Tangana. Su propuesta artística, personal y emotiva, inicia ahora una etapa marcada por una narrativa todavía más íntima.

Su nuevo single, “Seppuku”, habla del momento en el que el amor deja de ser refugio y empieza a confundirse con ansiedad, dependencia y desgaste emocional. La canción usa como metáfora el antiguo ritual de suicidio japonés para retratar el conflicto interno de quienes intentan sanar mientras siguen aferrándose a aquello que les destruye. «“Para mí dejar ir a alguien también implica matar una versión de ti mismo”, comenta su autor.

Ron Deris Seppuku

A continuación puedes escuchar «Seppuku», el nuevo sencillo de Ron Deris.

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