Rostam presenta nuevo sencillo junto a Clairo

Rostam (ex componente, productor y multinstrumentista de la banda Vampire Weekend) ha presentado el último sencillo de su esperado nuevo álbum, American Stories, que sale a la venta este viernes 15 de mayo a través de su propio sello, Matsor Projects, en colaboración con Secretly Distribution.

“Hardy” cuenta con la colaboración de Clairo a quien le produjera su debut Immunity, en 2019. El tema es una exploración sonora sublime sobre la composición musical. Rostam creó la base instrumental en 2012 utilizando una muestra de la banda sonora de Georges Delerue para la película La noche americana, de Francis Truffaut, y sampleando la batería de una canción de François Hardy.

Aunque la muestra de Hardy no se incluyó en la versión final, inspiró el título de la canción. Rostam retomó el tema hace unos años, completando la letra y la melodía y la grabó junto a Hamilton Berry al violonchelo, Henry Solomon al clarinete bajo y él al piano.

Como cuenta: “‘Hardy’ es una canción sobre mirar hacia adelante y hacia atrás. En definitiva, espero que les deje una sensación de esperanza para el futuro. Estoy muy contento de que Claire haya podido participar como invitada y cantar su parte de la canción; siempre me ha encantado cómo su voz transmite optimismo”.

Escucha ‘Hardy’ de Rostam ft. Clairo