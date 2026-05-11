Madee tendrán nuevo disco en octubre

Madee celebra 25 años desde su debut con el lanzamiento de “All My Ghost Friends”, primer adelanto del que será su octavo álbum, Bury Me In The Craters Of The Moon, previsto para el próximo 9 de octubre.

La canción, construida a partir de un poema del habitual colaborador y letrista de la banda, el fotógrafo y poeta norteamericano Mark Swanson, aborda la presencia persistente de los recuerdos y de quienes ya no están, explorando cómo los vínculos emocionales sobreviven a la ausencia y siguen moldeando el presente.

El nuevo disco de Madee girará en torno a la fragilidad humana, la pérdida y la capacidad de reconstrucción frente a la adversidad, combinando imágenes de belleza y desolación en equilibrio constante. Paralelamente, desde BCore ya se ha abierto la preventa del álbum

Bury Me In The Craters Of The Moon ya puede reservarse en la web de BCore en una edición limitada de 300 copias en vinilo de 180 gramos azul turquesa transparente, con diseño y maquetación realizados por el propio cantante de la banda, Ramón Rodríguez (The New Raemon).

Escucha ‘All My Ghost Friends’ de Madee

Próximos conciertos de Madee

28 de mayo – Bilbao – Kafé Antzokia. Entradas aquí

30 mayo – Valencia – 16 Toneladas. Entradas aquí

22 octubre – Barcelona – La Nau. Entradas aquí