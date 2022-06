Entrevistamos a los organizadores de Flamin’ Go! Fest

Cuando nos hablaron de que en uno de nuestros parajes favoritos se celebraba un festival en el que el rock’n’roll clásico, el punk más efervescente o el pop con tendencias festivas campaban a sus anchas, y que además lo organizaban unos buenos amigos, además de competentes en estas lides, no pudimos sino unirnos a la fiesta para dar fe de ello por escrito. Aparte de haber vivido una de las grandes experiencias en lo que llevamos de año y haber tenido el privilegio de contarlo, el hecho de saber que la cosa tiene continuación inmediata no solo nos satisface enormemente, sino que nos hace pulsar el botón de la cuenta atrás para que en la frontera entre los meses de septiembre y octubre volvamos al mismo meollo del que ya nos costó salir en su momento. Era obligado, antes de continuar la fiesta, pararse a hacer recuento de logros y satisfacciones logradas hasta el momento. El Flamin’ Go! Fest, un evento tan peculiar como necesario, no debería pasar inadvertido para nadie que crea en la música en directo y, sobre todo, en la autenticidad de celebrarla en un entorno tan perfecto. Hablan, y les damos cancha para ello, los capos Francisco “Sisco” Martínez y Guillermo “Guille” Delgado, una dupla de amigos no convivientes pero en continua connivencia musical y mental. Uno desde Madrid y otro desde Córdoba, sus impresiones confluyen en su paraíso natural, que no es otro que la playa de Los Escullos, en el incomparable corazón del parque natural almeriense del Cabo de Gata.

Hagamos balance de la primera parte de esta doble edición 2022 (la pandemia tiene la culpa de esta hiperactividad): público, alojamientos, bandas, logística…

Guille: Esta era la cuarta edición y se va notando que al haber ganado en experiencia y contar con más medios esto retorna en más calidad para el festival. Además de tener el fiel apoyo de nuestro público que por tercera vez han colgado el cartel de “no hay entradas” y se lo han pasado más de puta madre que nunca.

¿Ha sido la edición más satisfactoria desde el punto de vista de la organización?

Guille: Sin duda, el equipo de trabajo con el que contamos ya somos una familia y eso deriva en mejor coordinación, y el ambiente de curro es inmejorable porque somos todos unos cachondos y sabemos divertirnos laborando.

Sisco: Rotundamente sí; si bien las ediciones pasadas en este mismo formato cubrieron las expectativas esperadas, esta edición, al poder contar con el cien por cien del aforo, ha permitido que venga más gente, con lo que la interacción entre el público y las bandas es mayor, y en consecuencia se crea más ambiente y mayores relaciones.

¿Beneficia a todos en general el hecho de que haya solo un escenario,? con lo cual no hay posibilidad de que se solape concierto alguno, y que el timing esté lo suficientemente espaciado para que a todo el mundo le dé tiempo a programarse y llegar a tiempo a todos los bolos?

Guille: En nuestro caso no da para mucho más, seguimos siendo un festival muy underground y lo de diferentes escenarios y tropecientos conciertos no va con nosotros. Preferimos lo poco pero bien hecho y darle el mimo que requiere este tipo de pequeños saraos.

Sisco: Sin duda, el concepto del Flamin´Go! es música ininterrumpida desde su inicio a su fin, pero sin solapes, de tal forma que la gente no tenga que decidir qué quiere ver y por tanto, qué banda se pierde o qué rato con sus colegas se pierde. Un recinto en el que se suceden los diferentes directos de los músicos, con las pinchadas en vinilo, permite alternar en un mismo espacio y no desconectar ni un momento del ambiente.

Volvamos a hacer un poco de historia: ¿Recordáis los inicios, cuándo y cómo surgió la idea de organizar un festival de estas características y en un sitio tan idílico?

Guille: El verano de 2014 yo volví de vivir en Londres con muchas ganas de montar cosas y casualmente nos juntamos un grupo de amigos, entre los que se encontraba Sisco, mi socio, a pasar unos días en Los Escullos y visitar el mítico Bar de Joe. El flechazo con el parque natural fue tal que seguimos yendo todos los veranos, hasta que yo empecé más en serio a programar conciertos en Madrid y de ahí surgió la loca idea de hacer algo en nuestro sitio fetiche, el Cabo de Gata, un lugar alejado de todo en el que llegar es de por sí una aventura, y rápidamente me puse en contacto con Sisco, mi compinche como asistente a festivales durante muchos años. Desde aquí le agradezco que confiara cien por cien en este proyecto que tan buenas alegrías nos está dando.

Sisco: Siempre pensamos montar un festival juntos, lo hablábamos en las vacaciones y en los festivales a los que íbamos juntos. Todos los veranos solíamos ir unos días durante el verano a Cabo de Gata, un lugar que nos encanta por su entorno natural y sus playas. Así llegó el momento en el que Guille me llamó un día para proponerme la idea de montar un festival en Los Escullos. El huevo estaba en el nido, y empezaba a incubar. El enclave del lugar es mágico, y permite a las personas de la zona disfrutar de conciertos y ambientes de este tipo, hasta ahora inauditos en Almería, y al personal de fuera, que quizá tenga más fácil disfrutar de conciertos de este estilo, le permite conocer el lugar y convertirlo durante su estancia en unas mini vacaciones entre música, amigos y nuevos conocidos.

¿Desde cuándo se empieza a organizar un festival como este? Porque suponemos que desde ya tenéis en mente cómo y cuándo será el próximo.

Guille: Lo ideal para estos eventos es empezar con el booking de bandas y la producción de seis a ocho meses antes, que es más o menos el tiempo que nos lleva prepararlo todo aunque casi siempre nos pilla el toro y lo hacemos todo a la carrera.

Sisco: Desde antes del confinamiento, la primera edición en marzo del 2019, nos pareció muy buena idea el recinto de la piscina del Camping de Los Escullos para realizar una Pool Party, concepto que cada vez estaba más en auge por aquello de disfrutar de los conciertos y de la música desde por la mañana, un concepto que hasta ahora era más norteño por el tema de los horarios. El año pasado, coincidiendo con que la zona de Almería, Níjar, estaba en nivel de alerta 0, y con restricciones que permitían dar los conciertos con cierta calidad artística y socialmente hablando, decidimos realizar dos ediciones, debido a la excepcional y fiel respuesta del público, al realizar sold out en la edición de mayo y septiembre respectivamente, a la que le ha sucedido la cuarta edición de este año con otro sold out que nos llena de cariño y permite dedicarnos las semanas previas exclusivamente a la organización del festival.

Lo que antes anticipábamos, y ya vosotros confirmaís, es en lo que hemos de detenernos. ¿Qué nos podéis contar al respecto de la segunda parte de la edición de este año?

Guille: Es el mismo formato que el año pasado. Seguimos con dos fiestas anuales, la de primavera y la de final de verano, y si todo sale bien y la gente sigue respondiendo seguiremos así, festival pequeño de cinco a siete bandas distribuido en dos días.

Sisco: Estamos preparando una edición con mucho cariño, cuyo cartel anunciaremos en los próximos días, y el formato será similar en número de bandas y asistentes, predominará el power pop, punk y los ambientes instrumentales. Esperamos que podáis asistir para descubrirlo por vosotros mismos.

Nos consta que ha habido algún pequeño incidente (afortunadamente, no llegó la sangre al río) que afectó a una de las bandas, como los franceses Les Lullies. Sin embargo, su imparable actuación no se vio en absoluto afectada.

Guille: Les Lullies sufrieron desgraciadamente un hurto de su furgoneta donde sustrajeron, entre otras cosas, el dinero pagado que llevaban de la gira de unos siete u ocho bolos, justo el día antes de actuar en el Flamin’Go!, pero como son unos fenómenos dieron el mejor concierto del tour y se lo pasaron mejor que nadie. Al mal tiempo… ¡más cerveza!

Sisco: Si bien mi relación con los componentes de Les Lullies es casi de hermanos, sobre todo con Manu y Romeo, de esto os puede contar más detalles mi socio Guille, en el momento del concierto todas esas malas interferencias desaparecieron y fue un concierto arrollador, apabullante, una lección de punk rock a la más antigua y más moderna escuela del r&r, como ellos saben hacer.

¿Cuáles han sido los momentazos, en vuestra opinión, de esta edición? Algo que os sea difícil de olvidar, en el aspecto positivo, por supuesto.

Guille: El ver a tanta gente sonreír sin ningún tipo de restricción en un evento de rock’n’roll tras dos años tan aciagos para la música en directo. Y bueno, el refrescante baño que me di en la piscina el domingo al finalizar el festi, orgulloso del trabajo bien hecho.

Sisco: La alegría de todos los asistentes, esa exaltación que impregna, la fuerza visual de Evil Eva en sus actuaciones, el apelotonamiento de la peña en el escenario disfrutando de los conciertos a la antigua usanza, saltando y cantando las canciones, los niños bailando en la pista y jugando con los flotadores, y la aparición de la mascota: Flamenquito, el flamenco gigante que sorprendió y dio un toque de diversión extra tanto en la pista como en la piscina.

El sonido, que es justamente el talón de Aquiles de la mayoría de festivales por desgracia en nuestro país, es en vuestro caso digno de alabanza. El escenario es pequeño pero está perfectamente sonorizado.

Guille: Agradezco tus palabras ya que es cierto que esta edición sonó de maravilla. Invertimos algo más en el alquiler del equipo de sonido y se notó, además de contar con dos cracks como son nuestros técnicos, Ernesto y Bonilla, que tienen unas manos maravillosas para agarrar cervezas y tocar botones.

Sisco: Siempre hemos tenido claro y sido muy críticos con el sonido en los conciertos y pinchadas, es necesario y básico para disfrutar de la música, que te llegue en potencia y calidad para disfrutar de la misma. Para ello lo tenemos claro, desde el inicio hemos contado con dos técnicos de sonido, José Bonilla desde Sonido Granada y Ernesto de Almería, de lo mejor de Andalucía, exquisitos y profesionales aparte de amigos. Este año hemos mejorado el equipo de sonido y el equipo de luces, lo que ha hecho que la edición tenga esa brillantez de sonido que permite disfrutar como a veces se nos olvida.