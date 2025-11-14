Escucha el nuevo sencillo de Adiós Cometa

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El pasado verano te hablamos en Muzikalia del grupo costarricense Adiós Cometa, que en ese momento acababa de unirse al sello andaluz Spinda Records. Un sello que sigue tejiendo conexiones entre ambos lados del Atlántico, incluyendo en su catálogo a artistas como Fin del Mundo, Moura, Las Nubes, The Dharma Chain, Moundrag, Saturna, Travo o Buenos Vampiros, entre otros.

Adiós Cometa vuelven a ser noticia con un nuevo sencillo titulado «Luminosa». Su nueva canción es el último adelanto del que será su tercer álbum, Un Destello de Luz, previsto para el próximo 29 de enero y que, por supuesto, saldrá con Spinda Records aunque en colaboración con Steadfast Records (EE.UU.) y Furia (Costa Rica). Un álbum que debería consolidar al quinteto como una de las grandes formaciones en la escena shoegaze y dream pop internacional.

“Luminosa” aborda temas como la pérdida, la aceptación y la esperanza, entrelazando guitarras distorsionadas, arpegios delicados y una voz que se mueve entre la angustia y la calma. Todo ello con influencias del shoegaze y el emo más introspectivo. El sencillo viene acompañado de un videoclip dirigido por Camarote Films, grabado en Ciudad de México y filmado en 16mm, 8mm y digital. El video narra el tránsito simbólico entre la vida y la muerte, en un espacio de transición donde el personaje encuentra finalmente descanso y paz.

Aquí tienes «Luminosa», lo nuevo de Adiós Cometa.

(Foto: Judith Esquivel)