Adiós Cometa se presentan con ‘Candelaria’

Desde San José, Costa Rica, Adiós Cometa se unen al sello andaluz Spinda Records, que no cesa en su afán de tejer lazos entre ambos lados del charco y cuyo catálogo incluye artistas como Fin del Mundo, Moura, Las Nubes, The Dharma Chain, Moundrag, Saturna, Travo o Buenos Vampiros, entre otros.

Con una propuesta que mezcla múltiples capas de ruidosas guitarras, atmósferas melancólicas y una fuerte carga emocional, Adiós Cometa han sabido moverse con naturalidad entre el shoegaze, el dream-pop, el post-rock y el post-punk, convirtiéndose en una de las referencias más singulares del panorama independiente latinoamericano.

Su nuevo sencillo, «Candelaria», es el primer adelanto del próximo álbum de estudio, Un destello de luz, que verá la luz en otoño de este mismo año 2025 de la mano de una co-edición entre los sellos discográficos Furia (CR), Steadfast Records (US) y Spinda Records (ES).

Escucha ‘Candelaria’ de Adiós Cometa