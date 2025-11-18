Escucha el segundo álbum de Pareidolia

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Pareidolia es un grupo madrileño formado por Juan Rodríguez-Bobito Abascal (voz, guitarras), Rodrigo Pozo Sanz (batería), Enrique Hernández García (bajo), Sergio Mori Castañeda (guitarras) y Michael Goyanes Fuentes (teclados). Aunque publicaron su primera demo hace una década, y un primer álbum homónimo en 2019, desde 2020 no habían publicado material nuevo. En 2025 han regresado con algunos sencillos y un segundo LP titulado Pareidolia II que lanzaron el pasado mes de octubre.

La propia banda ha producido y mezclado este segundo trabajo, autoeditado y confeccionado con la paciencia de un artesano. Entre las diez canciones que incluye el disco hay un poco de todo: desarrollos largos con aire psicodélico y ecos a Velvet Underground («Blancanieves»), temas igualmente largos e intrincados pero inesperadamente melódicos y con bellas armonías («La sobrina del inspector»), breves y directos escupitajos de punk rock («Esta noche no duermes aquí») y miradas nostálgicas pero cargadas de humor e ironía («Papá, cómprame un balón»).

Es difícil etiquetar un disco tan variado, donde hay canciones que parecen cruces entre Los Ronaldos y Los Planetas, temas que parecen escapados de un garaje sucio, otros que han volado de Madchester a Malasaña, otros que suenan a The Cure tocando música oriental. Si algo está claro en ese segundo álbum de Pareidolia, es que nada está claro. Si acaso, la mirada irónica y descreída de la banda a la hora de abordar, sin mencionarlos del todo, los conflictos (más particulares que globales) de esta segunda o tercera ola posmoderna. Ah, y que les gusta incluir sonidos de instrumentos raros en su música.

Escucha Pareidolia II en Spotify o en la página de Bandcamp del grupo y nos cuentas qué te parece.