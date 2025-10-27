Lo último:
Especial Bruce Springsteen: Deliver Me From Nowhere en ‘Bienvenido a los 90’

Redacción MZK

En este episodio nos visitan Miguel y Manuel Campos para conversar sobre “Deliver Me From Nowhere”, la nueva película que revive la historia detrás de Nebraska, el disco más crudo y personal de Bruce Springsteen.

Hablamos sobre cómo se gestó ‘Nebraska’, ese álbum grabado en casa, por qué sigue emocionando más de 40 años después y qué logra capturar esta adaptación cinematográfica sobre la soledad, la inspiración y la búsqueda artística de Springsteen.

