Especial Bruce Springsteen: Deliver Me From Nowhere en ‘Bienvenido a los 90’
En este episodio nos visitan Miguel y Manuel Campos para conversar sobre “Deliver Me From Nowhere”, la nueva película que revive la historia detrás de Nebraska, el disco más crudo y personal de Bruce Springsteen.
Hablamos sobre cómo se gestó ‘Nebraska’, ese álbum grabado en casa, por qué sigue emocionando más de 40 años después y qué logra capturar esta adaptación cinematográfica sobre la soledad, la inspiración y la búsqueda artística de Springsteen.