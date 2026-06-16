Bianca Castafiore debutan en formato largo con Un Año Cualquiera

Bianca Castafiore es un grupo madrileño que, después de años tocando en locales de ensayo, han pasado en los últimos meses a llenar salas. Todo ello con apenas un puñado de sencillos, alguno de los cuales pasó por nuestra PlayList Emergente. Su música, fresca, pegadiza y que habitualmente trata temáticas cotidianas y livianas, lo tiene todo para enganchar al oyente con una propuesta que puede recordar a grupos como los Nikis o The Vaccines.

Finalmente el pasado mes de mayo Bianca Castafiore publicaron su primer álbum. Un disco que edita Mushroom Pillow titulado Un Año Cualquiera que, por supuesto, incluye las canciones que han ayudado a la banda madrileña a dar el gran salto. Temas con ritmos contagiosos, estribillos brillantes y también algún momento para la reflexión y la melancolía. En estas semanas el grupo ya ha tenido ocasión de presentar el disco en Madrid (Sala Nazca) y Barcelona (Razzmatazz 3).

El disco se abre con dos canciones con hechuras de hit: «Todo saldrá bien» y «Un día de perros». Dos temas con ritmos acelerados y muy pegadizos que parecen diseñados para ser coreados a voz en grito. Lo mismo ocurre con el estribillo de «¿Qué ha pasado?», simple pero efectivo (ese lolololo nunca falla).

Un Año Cualquiera sigue sin ofrecer tregua con otro pelotazo como «Siempre pasa igual», la bonita «Amor total», la enérgica «Brechas», «Es la canción que te he dedicado» con su llamativo silbido, la rítmica «Una vez más» o una «Bendito invierno» con un inicio suavemente electrónico.

Para el final quedan dos canciones ligeramente diferentes al resto del álbum. «Cambia el viento» es un poco más densa y oscura, quizás no tan inmediata como las anteriores pero igualmente atractiva. «Tampoco pasa nada» cierra el disco con una combinación de las dos facetas de Bianca Castafiore, la más atmosférica y la más directa.

Un disco, este Un Año Cualquiera con el que debutan en formato largo Bianca Castafiore, que te invitamos a escuchar y disfrutar a continuación.