Bianca Castafiore

Bianca Castafiore debutan en formato largo con Un Año Cualquiera

Bianca Castafiore es un grupo madrileño que, después de años tocando en locales de ensayo, han pasado en los últimos meses a llenar salas. Todo ello con apenas un puñado de sencillos, alguno de los cuales pasó por nuestra PlayList Emergente. Su música, fresca, pegadiza y que habitualmente trata temáticas cotidianas y livianas, lo tiene todo para enganchar al oyente con una propuesta que puede recordar a grupos como los Nikis o The Vaccines.

Finalmente el pasado mes de mayo Bianca Castafiore publicaron su primer álbum. Un disco que edita Mushroom Pillow titulado Un Año Cualquiera que, por supuesto, incluye las canciones que han ayudado a la banda madrileña a dar el gran salto. Temas con ritmos contagiosos, estribillos brillantes y también algún momento para la reflexión y la melancolía. En estas semanas el grupo ya ha tenido ocasión de presentar el disco en Madrid (Sala Nazca) y Barcelona (Razzmatazz 3).

El disco se abre con dos canciones con hechuras de hit: «Todo saldrá bien» y «Un día de perros». Dos temas con ritmos acelerados y muy pegadizos que parecen diseñados para ser coreados a voz en grito. Lo mismo ocurre con el estribillo de «¿Qué ha pasado?», simple pero efectivo (ese lolololo nunca falla).

Un Año Cualquiera sigue sin ofrecer tregua con otro pelotazo como «Siempre pasa igual», la bonita «Amor total», la enérgica «Brechas», «Es la canción que te he dedicado» con su llamativo silbido, la rítmica «Una vez más» o una «Bendito invierno» con un inicio suavemente electrónico.

Para el final quedan dos canciones ligeramente diferentes al resto del álbum. «Cambia el viento» es un poco más densa y oscura, quizás no tan inmediata como las anteriores pero igualmente atractiva. «Tampoco pasa nada» cierra el disco con una combinación de las dos facetas de Bianca Castafiore, la más atmosférica y la más directa.

Un disco, este Un Año Cualquiera con el que debutan en formato largo Bianca Castafiore, que te invitamos a escuchar y disfrutar a continuación.

Acid Roots foto
15 de junio de 2026
Te presentamos a Acid Roots con su primer EP
María Codino
11 de junio de 2026
María Codino publica su segundo disco
La playlist emergente de la semana
10 de junio de 2026
La PlayList Emergente de la Semana
Michele Ducci y Letizia Mandolesi
5 de junio de 2026
Escucha el nuevo álbum de Michele Ducci
Ondas que lo Inundan Todo foto
4 de junio de 2026
Escucha el primer álbum de Ondas que lo Inundan Todo
La Playlist Emergente de la semana
3 de junio de 2026
La PlayList Emergente de la Semana
Puño Dragón foto
1 de junio de 2026
Puño Dragón anuncian nuevo disco y avanzan una canción
Grandmas House foto
29 de mayo de 2026
Grandmas House anuncia su esperado álbum de debut y avanza una canción
Bunbury
16 de junio de 2026
Aterciopelados y Bunbury se unen en la nueva versión de 'Te juro que no'
Prince
16 de junio de 2026
Libro: Prince, el alquimista púrpura, de Montse Frisach (Sílex Ediciones)
Música al Raso
16 de junio de 2026
Música Al Raso convoca a más de 20.000 asistentes en su sexta edición
Bianca Castafiore
16 de junio de 2026
Bianca Castafiore debutan en formato largo con Un Año Cualquiera
Bilbao BBK Live
16 de junio de 2026
Bilbao BBK Live comparte los horarios de su 20º aniversario
Morrissey
15 de junio de 2026
Morrissey denuncia suplantación de identidad para destrozar su reputación
Pequeño Mal foto
15 de junio de 2026
Pequeño Mal publican dos nuevas canciones
Desde Asia con Amor y Pop
15 de junio de 2026
Desde Asia con Amor y Pop: especial Haum Entertainment
Acid Roots foto
15 de junio de 2026
Te presentamos a Acid Roots con su primer EP
15 de junio de 2026
Especial Pedales de Efectos: El Laboratorio Sónico de los 90 (Parte 2) en 'Bienvenido a los 90'
canciones de la semana
14 de junio de 2026
Las canciones de la semana
Cycle
12 de junio de 2026
Cycle comparten 'Madre', con letra de Leopoldo María Panero
TIENDA