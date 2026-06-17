Desvelada la programación de La Terraza Magnética 2026

La programación de esta temporada de la Terraza Magnética, la iniciativa cultural que La Casa Encendida propone para los veranos y que cuenta con una nutrida nómina musical centrada en los sonidos experimental, aparece bajo el título “Cartografías de la noche”.

Comisariado por Acacia Ojea, la propuesta reunirá en la terraza del centro madrileño diversas actuaciones que describirán con sus sonidos su particular forma de plasmar la electrónica, el ambient, el noise o el grime.

Como es habitual, artistas emergentes y consolidadas se darán cita en un programa que aboga también por explorar la memoria y la identidad desde la vanguardia. Los conciertos, que tendrán lugar entre el 27 de junio al 1 de agosto, acontecerán todos los sábados a las 20:30 en La Casa Encendida.

Por orden cronológico, actuarán Bint Mbareh (27 junio),Violeta García (4 julio), Ava Rasti (11 julio), RenzNiro (18 julio), Amanda Mur (25 julio) y Adrasha (1 agosto).

Entradas disponibles en www.lacasaencendida.es