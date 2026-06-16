Música al Raso

Música Al Raso convoca a más de 20.000 asistentes en su sexta edición

La sexta edición de Música al Raso ha cerrado con un balance muy positivo, superando los 20.000 asistentes entre sus dos escenarios, la plaza San Bruno y el Jardín de Invierno.

El segundo y último fin de semana reunió a cerca de 15.000 espectadores, con actuaciones destacadas como las de Ralphie Choo, Shego, Camellos, María Arnal y Nortec: Bostich & Fussible, confirmando el éxito de una programación que ha combinado artistas consolidados y emergentes de distintos estilos. shego protagonizó uno de los conciertos más multitudinarios de toda la edición, congregando a más de 3.200 personas.

La programación arrancó dos semanas antes en la plaza San Bruno, donde más de 5.700 personas asistieron a los conciertos de Silvana Estrada, Ixeya, Aarón Jiménez “El Cherry” Trío, Cristian de Moret y Bewis de la Rosa, entre otros.

Pese a las altas temperaturas, el público respondió de forma masiva a una propuesta que ha apostado por la diversidad musical, desde el flamenco y el folclore hasta el rap, la experimentación sonora y la música alternativa.

Con estos datos, Música al Raso consolida su papel como una de las principales citas culturales de la primavera zaragozana y como una plataforma para acercar la música en directo a nuevos públicos.

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