La playlist emergente de la semana

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir las canciones de Me Acuerdo de Todo, Xcarcha, Jaune Emma, Quinto Diario, Mazu, Gon Abril y Constança Quinteiro.
Me Acuerdo de Todo – Hay algún sitio
Me Acuerdo de Todo es un grupo de dream pop formado en 2023 por miembros de La Claridad y Firmado, Carlota. Ese mismo año publicaron un primer sencillo del que te dimos cuenta en Muzikalia. En 2024 publicaron un EP, alguna de sus canciones pasó por nuestra PlayList Emergente. Ahora, en su forma definitiva de cuarteto integrado por Andrea, Javi, Ernesto y Javier, han anunciado su primer álbum para el mes de octubre. Hace poco avanzaron «Hay algún sitio», una canción que cuenta con la colaboración de Bernal.
Xcarcha – No soy elite
Xcarcha es un artista de música urbana cuyo estilo se enfoca en el trap y el reggaetón. Una propuesta marcada por experiencias personales, con letras que reflejan vivencias reales, relaciones personales y la búsqueda constante de crecimiento tanto artístico como personal. Todo ello traducidos a temas con buenas melodías que conectan con los más jóvenes. Su último sencillo es «No soy elite».
Jaune Emma – Bronca(brón)
Jaune Emma es el proyecto personal e independiente de la barcelonesa Emma Martín. Su música bebe de diferentes estilos dentro del indie pop, con referencias como Samuraï, Walls, Natalia Lacunza o Chappell Roan. Mientras prepara el lanzamiento de su primer LP, hace unas semanas nos avanzó la canción «Bronca(brón)». Un tema potente y rabioso sobre el deseo de no querer convertirse en una mártir tras una relación fallida.
Quinto Diario – Mi suerte
Quinto Diario es un grupo de rock alternativo procedente de Madrid formado por Beto, Barry, Andrés, Lucas y Bravo. Aunque el proyecto arrancó en 2018 y han publicado un par de álbumes y un EP en los últimos cuatro años, inician ahora una nueva etapa marcada por un giro en su sonido. Sus nuevos temas se acercan al indie rock y se alejan del pop punk de sus inicios. Como muestra, esta «Mi suerte» publicada hace unos días.
Mazu – Un tema de Amaral (septiembre)
Mazu es un cuarteto leonés con formación clásica de voz, guitarra, bajo y batería. Su propuesta musical bebe del pop-rock español de los años 2000, aunque con una mirada actualizada. Tras publicar en 2025 su primer EP, Me Intoxiqué, han iniciado una trayectoria ascendente que les llevará a actuar en el próximo Sonorama. Su último sencillo, «Un tema de Amaral (septiembre)», no solo es un homenaje a uno de sus referentes musicales sino también a las canciones capaces de generar emociones y recuerdos.
Gon Abril – Luz polar
Gon Abril es un músico vallisoletano que empezó a subir versiones de canciones a sus redes sociales hace una década. A partir de 2018 empezó a componer sus propios temas y en el año 2022 publicó su primer EP. En 2024, con su segundo disco, empezó a posicionarse como una de las promesas más sólidas del pop nacional. Este año ha empezado a trabajar con el productor Juan Ewan con el objetivo de dar un paso más en su carrera. Su último sencillo es «Luz polar», una canción que habla de tomar las riendas del propio destino.
Constança Quinteiro – 1 e 1
Constança Quinteiro es una artista portuguesa que en su momento formó parte del colectivo MEDVSA. Posteriormente se mudó a Londres para estudiar Performance y Producción Musical. En su estilo fusiona elementos del folk portugués con soul y R&B. En 2026 ha publicado un par de sencillos, «Ipanema» en marzo y «1 e 1» hace apenas unos días. Este último combina pop y afrobeat para hablar del amor como un espacio a compartir.