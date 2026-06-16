Bilbao BBK Live comparte los horarios de su 20º aniversario

Bilbao BBK Live celebrará su 20º aniversario los días 9, 10 y 11 de julio con una edición especial que reunirá a más de 80 artistas en Kobetamendi, de Robbie Williams, David Byrne, Alabama Shakes, Belle and Sebastian o FKA twigs, a Lily Allen, Calvin Harris, IDLES o Interpol.

El festival ha desvelado ya los horarios y la distribución de escenarios de una programación que reivindica dos décadas de historia apostando por la diversidad musical, la convivencia entre grandes nombres internacionales y talentos emergentes, y espacios con personalidad propia como Basoa, Lasai y GORRIA, concebidos para ampliar la experiencia más allá de los escenarios principales.

La jornada inaugural estará encabezada por Calvin Harris, FKA twigs y David Byrne, acompañados por artistas como Dani Fernández, Belén Aguilera, Paris Paloma, Apparat o Fatoumata Diawara. El viernes tomará el relevo Robbie Williams con su gira Long 90’s Tour, junto a Alabama Shakes, Belle and Sebastian, La M.O.D.A., Richie Hawtin, Soulwax, TOMORA y Xoel López, en una programación que combinará rock, pop, electrónica, flamenco contemporáneo y nuevas propuestas alternativas.

El cierre del sábado reunirá a Dellafuente, IDLES, Lily Allen, Interpol, Charlotte de Witte, ZAZ y Ralphie Choo, entre otros nombres destacados de la escena internacional y estatal. Paralelamente, los espacios Basoa, Lasai y GORRIA ofrecerán una programación específica centrada en la electrónica, la cultura club y las propuestas experimentales, reforzando una de las señas de identidad del festival: ofrecer múltiples maneras de vivir la música en un entorno natural que se ha convertido en uno de los grandes referentes de los festivales europeos.

Toma nota de los horarios de Bilbao BBK Live

Entradas y abonos del Bilbao BBK Live 2026

Bono promo: 180€ + gastosBono + camping: 218€ + gastos

Bono Cuadrilla (por la compra de 5 bonos, se reciben 6): 150€ + gastos

Entradas de día: 65€ + gastos hasta el martes 24 a las 11:00

Acceso gratuito para menores de 11 años (previa cumplimentación de formulario)

Venta en bilbaobbklive.com y Fever Up