FEC

Nueva edición del FEC (Festival Electrónica Coruñés)

El FEC 2026 (Festival Electrónica Coruñés) volverá a convertir A Coruña en un punto de referencia para la música electrónica los próximos 14 y 15 de agosto, con el Parque de Santa Margarita como escenario central.

El festival, integrado en la programación de las fiestas de la ciudad, presentará un cartel de once artistas nacionales e internacionales que incluye nombres como Kangding Ray, Surgeon, Objekt, Steve Bug, DJ Swisherman, Reeko o Breixo Martínez, entre otros, armando una propuesta que combina figuras consagradas con talento local en una línea curatorial basada en la coherencia y la calidad artística.

Más allá del cartel, el proyecto insiste en su dimensión cultural y comunitaria: FEC busca posicionar la música electrónica dentro de la programación pública de la ciudad y reforzar su papel como herramienta de encuentro y creación colectiva.

Celebrado de nuevo en el anfiteatro del Parque de Santa Margarita, el festival reivindica un modelo sostenible que aspira a generar impacto positivo en A Coruña, impulsar su proyección cultural y consolidar una comunidad en torno a la electrónica, con la apertura de los primeros abonos Early Bird como arranque de una nueva etapa de crecimiento.

La terraza magnetica
17 de junio de 2026
Desvelada la programación de La Terraza Magnética 2026
La terraza magnetica
17 de junio de 2026
Desvelada la programación de La Terraza Magnética 2026
The T-Makers foto
17 de junio de 2026
Estrenamos el nuevo sencillo de The T-Makers
Johnny Marr
17 de junio de 2026
Johnny Marr está de vuelta con 'Spin', adelanto de su nuevo disco
La Playlist Emergente de la semana
17 de junio de 2026
La PlayList Emergente de la Semana
The Fall
17 de junio de 2026
Escucha el primer avance del disco póstumo de The Fall
FEC
17 de junio de 2026
Nueva edición del FEC (Festival Electrónica Coruñés)
Julia Jacklin
17 de junio de 2026
Julia Jacklin tiene nuevo disco, que adelanta con 'Get Away From Me (I Think I’ll Love You Soon)'
Bunbury
16 de junio de 2026
Aterciopelados y Bunbury se unen en la nueva versión de 'Te juro que no'
Prince
16 de junio de 2026
Libro: Prince, el alquimista púrpura, de Montse Frisach (Sílex Ediciones)
Música al Raso
16 de junio de 2026
Música Al Raso convoca a más de 20.000 asistentes en su sexta edición
Bianca Castafiore
16 de junio de 2026
Bianca Castafiore debutan en formato largo con Un Año Cualquiera
Bilbao BBK Live
16 de junio de 2026
Bilbao BBK Live comparte los horarios de su 20º aniversario
TIENDA