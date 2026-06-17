Nueva edición del FEC (Festival Electrónica Coruñés)

El FEC 2026 (Festival Electrónica Coruñés) volverá a convertir A Coruña en un punto de referencia para la música electrónica los próximos 14 y 15 de agosto, con el Parque de Santa Margarita como escenario central.

El festival, integrado en la programación de las fiestas de la ciudad, presentará un cartel de once artistas nacionales e internacionales que incluye nombres como Kangding Ray, Surgeon, Objekt, Steve Bug, DJ Swisherman, Reeko o Breixo Martínez, entre otros, armando una propuesta que combina figuras consagradas con talento local en una línea curatorial basada en la coherencia y la calidad artística.

Más allá del cartel, el proyecto insiste en su dimensión cultural y comunitaria: FEC busca posicionar la música electrónica dentro de la programación pública de la ciudad y reforzar su papel como herramienta de encuentro y creación colectiva.

Celebrado de nuevo en el anfiteatro del Parque de Santa Margarita, el festival reivindica un modelo sostenible que aspira a generar impacto positivo en A Coruña, impulsar su proyección cultural y consolidar una comunidad en torno a la electrónica, con la apertura de los primeros abonos Early Bird como arranque de una nueva etapa de crecimiento.