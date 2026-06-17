The Fall

Escucha el primer avance del disco póstumo de The Fall

The Fall están de vuelta con un disco póstumo para el gran Mark E. Smith, fallecido en 2018. Hace poco os confirmábamos la noticia adelantada por Ed Blaney, quien trabajó brevemente como mánager de la banda y también se unió a la formación a principios de la década de 2000.

El último disco de The Fall se llamará Post Script y de momento no han trascendido los detalles de su publicación, ni el número de canciones, pero sí conocemos su primer avance, «30 Degrees», que nos devuelve a un territorio conocido, con los fraseos de Smith, sintetizadores superpuestos, guitarras atronadoras y una línea de bajo densa y envolvente.

The Fall nacieron en 1976 comandados por Mark E. Smith, con la compañía de Martin Bramah, Una Baines y Tony Friel y en sus cuatro décadas de historia ha visto pasar por sus filas a más de cincuenta miembros.

Coetáneos de Joy Division, Wire y tantas perlas que nos brindó el rock británico en aquellos tiempos, The Fall desarrollaron una carrera de lo más ecléctica, siguiendo las directrices de su genial líder, que también colaboró con Gorillaz (una colaboración póstuma vio la luz esta primavera en The Mountain, la canción «Delirium») o bandas como Inspiral Carpets.

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