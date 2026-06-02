Greta Van Fleet

Greta Van Fleet avanza su nuevo disco con 'Play Your Games'

Greta Van Fleet ha iniciado una nueva etapa con el lanzamiento de “Play Your Games”, un single explosivo que llega tras su reciente y celebrado regreso a los escenarios con un concierto íntimo en el Bowery Ballroom de Nueva York que despejó dudas sobre su futuro.

Grabada y coproducida en Tennessee junto a Mike Elizondo, la canción recupera el espíritu más salvaje y primitivo del grupo a partir de una antigua maqueta rescatada de sus archivos, apostando por un sonido crudo, impulsivo y lleno de energía que conecta directamente con sus primeros años en los pequeños clubes de Frankenmuth, Michigan.

Han pasado tres años desde Starcatcher (2023) su periodo alejado del foco mediático y sirve como adelanto del nuevo rumbo creativo de la banda. Con “Play Your Games”, el grupo reivindica la intensidad y el magnetismo que les han convertido en una de las propuestas más potentes del rock contemporáneo y marca una nueva etapa que se materializará en el que será su cuarto trabajo.

Escucha ‘Play Your Games’ de Greta Van Fleet

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