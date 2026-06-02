Sigue los conciertos de Primavera Sound a través de Amazon Music

Amazon Music volverá a retransmitir en directo Primavera Sound Barcelona 2026 por quinto año consecutivo, llevando las actuaciones de la 24ª edición del festival a audiencias de todo el mundo entre el 4 y el 6 de junio desde el Parc del Fòrum de Barcelona.

La emisión, patrocinada por CUPRA y Levi’s, ofrecerá tres jornadas de programación musical con algunos de los artistas más destacados del cartel: 2hollis, Addison Rae, Alex G, Amaarae, Bad Gyal, Baxter Dury, Bestia Bebé, Big Thief, Buscabulla, The Cure, Doja Cat, Ethel Cain, Father John Misty, Geese, Gisela João, Gorillaz, Grace Ives, Guitarricadelafuente, JADE, Jimena Amarillo, Knocked Loose, Little Simz, Mac DeMarco, MARINA, Men I Trust, Oklou, Pavvla, Ralphie Choo, Ravyn Lenae, Role Model, rusowsky, Skrillex, Sudan Archives, TV Girl, Viagra Boys, Pierna mojada y The xx.

Entre las novedades de esta edición destaca la colaboración especial durante el concierto de Doja Cat, que permitirá adquirir merchandising exclusivo a través de Amazon Music, incluyendo camisetas, sudaderas, gorras y bolsas. El festival, que ha agotado entradas por segundo año consecutivo, volverá a reunir a decenas de miles de asistentes con una programación que abarca rock, pop, electrónica y propuestas alternativas de alcance global.

Para quienes no puedan desplazarse a Barcelona, Amazon Music ofrecerá la retransmisión en directo a través de su aplicación, Fire TV, Twitch y Prime Video, consolidando así su apuesta por las emisiones musicales a gran escala. Primavera Sound Barcelona se suma a otros grandes eventos retransmitidos por la plataforma en 2026, como el multitudinario directo de Bad Bunny en Puerto Rico o el Stagecoach Festival en California, reforzando la conexión entre artistas y público más allá de los escenarios físicos.