Estrenamos el nuevo vídeo de Makaú

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Makaú es un trío formado por un músico sevillano y dos madrileños afincados en Madrid que desde 2020 buscan abrirse camino con un estilo propio. En sus primeros pasos ya se han hecho notar en escenarios de gran formato como el Solazo Fest de Almería, La Gran Verbena en Mallorca, Primavera Van en Tarragona o el Boina Fest en Soria.

El pasado 25 de julio publicaron su primer disco, Gloria y Veneno, producido por Pedro Pimentel (El Canijo de Jerez, Chambao, Antoñito Molina…), con el que han plasmado un viaje entre tradición y modernidad. Un debut, compuesto por ocho temas, nace de la necesidad de expresar con honestidad vivencias personales a través de un diálogo entre bulerías, tangos y rumbas, y estructuras del pop.

En él conviven melodías abiertas, guitarras, palmas y una instrumentación amplia que crea un espacio donde tradición y actualidad se entrelazan para dar forma a un flamenco-pop con identidad propia. Un disco que condensa la intensidad de los recuerdos, las ilusiones, las decepciones y los lugares únicos que nos marcan, con una invitación final clara: vivir plenamente, equivocarse, recomenzar y no dejar nada por decir.

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=a0862b7d&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=9&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a0862b7d' border='0' alt='' /></a>

Actualmente, el grupo se encuentra centrado en la creación de su segundo trabajo, que verá la luz a finales de 2026 bajo la producción de Álvaro Llanos (El Duende Callejero, Javi Medina, Chukky, Astola…). Como anticipo hoy se estrena en plataformas digitales el primer adelanto, “Te estaré esperando”, un tema de flamenco-pop con alma de tango-rumba que combina estrofas íntimas y sinceras con estribillos a dos voces, cuyo vídeo estrenamos en exclusiva.

Disfruta del vídeo de ‘Te estaré esperando’ Makaú