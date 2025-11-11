Makaú presentan ‘El Sueño’, segundo single de su nueva etapa

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Makaú publican un segundo sencillo tras lanzar el pasado junio Gloria y Veneno, producido por Pedro Pimentel (El Canijo de Jerez, Chambao, Antoñito Molina…) y después de que en septiembre llegara «Te estaré esperando».

El trío sevillano madrileño continúa abriéndose camino con su peculiar estilo y con temas como la nueva «El Sueño», un tema que transforma la energía de las bulerías en un relato de amor hecho realidad. Construida sobre un compás ternario (3/4), adapta la tradición flamenca al terreno del pop, creando un lenguaje híbrido en el que la emoción y la técnica conviven con naturalidad.

Dos voces principales, guitarras, bajo, percusión y jaleos conforman un entramado sonoro donde la guitarra solista asume un papel protagonista, introduciendo pasajes melódicos y falsetas que refuerzan su carácter. El resultado es una pieza que equilibra raíz y modernidad: el bajo y la percusión sostienen un pulso flamenco firme, mientras las voces se entrelazan en los estribillos en armonías complementarias que amplifican la intensidad del mensaje.

Escucha ‘El Sueño’ de Makaú

Próximos conciertos de Makaú

15/11/2025 La Sede (Colmenar Viejo) 23:30h

22/11/2025 Muy Bendito (Calle Juan Bravo 35 Madrid) 20:30h

05/12/2025 Sala B (Madrid) 23:30h