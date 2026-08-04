Tom Waits regresa con un tema de spoken word

Tom Waits ha publicado «The Fly», una nueva pieza de spoken word disponible en plataformas digitales, en la que despliega su característico humor ácido para rendir un irónico homenaje a la mosca doméstica.

Acompañado de un lyric video ilustrado por Casey Waits, el tema reflexiona con sarcasmo sobre la fugaz existencia del insecto y supone el reverso del sencillo «Boots On The Ground«, su reciente colaboración con Massive Attack, editada este año y primera música original del cantante desde Bad As Me (2011).

Ambas canciones se reunirán en un vinilo de 12 pulgadas que se pondrá a la venta el 4 de septiembre en una edición ecológica EcoSonic, fabricada para reducir su impacto ambiental. Además, los beneficios del lanzamiento se destinarán a organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos civiles y el apoyo a comunidades locales, reforzando el carácter solidario del proyecto impulsado por Massive Attack y Tom Waits.

Escucha ‘The Fly’ de Tom Waits

Foto: Anton Corbjin